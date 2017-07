Gaffe Wind Summer Festival, Enrico Ruggeri polemizza con ironia su Twitter

Nell'ultima puntata del Wind Summer Festival è stata fatta una gaffe diventata virale sui social. Al centro della gaffe c'è stata la canzone 'Quello che le donne non dicono': dopo l'esibizione di Fiorella Mannoia, sui social viene diffusa un errato post ed Enrico Ruggeri polemizza. Ecco cosa è successo

di Giuseppe Guarino - 14 Luglio 2017

Durante la seconda puntata del Wind Summer Festival, in Piazza del Popolo si è esibita anche Fiorella Mannoia, che ha interpretato uno dei brani storici del suo repertorio: “Quello che le donne non dicono”. Tutto perfetto per l’impeccabile esibizione di una delle signore della musica italiana, che ha fatto ancora una volta emozionare il pubblico presente in piazza. A pezzo finito, però, qualcuno ha compiuto uno strano errore.

FIORELLA MANNOIA FATTA FUORI DALLO SHOW: IL SUO SFOGO SUI SOCIAL

Dopo la fine della canzone, infatti, la compagnia telefonica ha diffuso sui propri canali social quella che sarebbe dovuta essere una curiosità sul brano: “Lo sapevate che ‘Quello che le donne non dicono’ è stata scritta da Fiorella Mannoia con Pino Daniele?”. Un errore grossolano che ha fatto andare su tutte le furie uno dei veri autori del brano, Enrico Ruggeri.

La risposta del cantautore è arrivata piccata. Alla compagnia telefonica che sosteneva che l’autore del brano fosse il compianto Pino Daniele, Ruggeri ha risposto con pungente ironia: “…e wind prende benissimo… #cazzate”. Il web si è scatenato dietro la notizia e non ha perdonato la mancanza del gestore telefonico: in molti hanno fatto uno screenshot della gaffe di Wind e del commento di Ruggeri, che in breve è diventato virale sui social.

La gaffe non è nemmeno nuovissima. Qualche anno fa durante Amici, anche Sabrina Ferilli escluse il cantautore dall’elenco degli autori, facendo i complimenti alla Mannoia per il meraviglioso testo del pezzo. “Quello che le donne non dicono”, in realtà, è stata scritta proprio da Enrico Ruggeri insieme al chitarrista Luigi Schiavone. Il brano fu presentato da Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 1987, dove vinse il Premio della Critica. Oggi, invece, al Wind Summer Festival ha probabilmente vinto il premio delle critiche del web.