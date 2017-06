Flavio Insinna, dopo lo scandalo la decisione della Rai: ecco cosa farà il conduttore televisivo

Le registrazioni audio mandate in onda da Striscia la notizia hanno suscitato molto clamore, tanto che si è pensato anche a un possibile allontanamento di Flavio Insinna dalla tv di Stato. Solo ora però si scopre quale futuro spetta al noto presentatore televisivo. Ecco la decisione della Rai

di Gianna De Santis - 14 Giugno 2017

Flavio Insinna probabilmente si sentirà un po’ come una fenice, l’uccello mitologico noto per il fatto di rinascere dalle proprie ceneri. Dopo la bufera che lo ha investito per i servizi mandati in onda da “Striscia la notizia”, il conduttore avrà una seconda chance in Rai.

È stato, infatti, riconfermato alla conduzione del programma in seconda serata “Dopo Fiction” con Nina Frassica. È stato proprio l’attore siciliano a rivelare il ritorno di Insinna, in un’intervista a DiPiù, ringraziando la Rai per la scelta.

Il programma, che ha visto la presenza fissa anche dell’attrice Nathalie Guetta, racconta con ospiti e immagini proprio le serie tv in onda sui canali Rai, e tornerà in tv dopo l’estate. Si riforma, quindi, la coppia che ha regalato discreti ascolti con questo format nuovo e divertente.

Frassica aveva difeso Insinna e “Dopo Fiction” subito dopo i servizi di Striscia, replicando alle frasi sugli ascolti. L’attore siciliano su Facebook aveva ricordato i numeri del programma, che aveva spesso battuto proprio la concorrenza. “Dopo Fiction” ha fatto registrare una media di 1 milione e 300mila telespettatori a puntata, con uno share del 13,8%. Non male per un programma nuovo e in seconda serata.

Flavio Insinna è sempre stato apprezzato per la sua gentilezza, per la sua conduzione pulita, mai eccessiva, che gioca sempre sul filo dell’ironia e delle citazioni letterarie. Ma è finito nel mirino del ciclone dopo alcuni fuori onda trasmessi dal tg satirico di Ricci.

Audio pesanti, con Insinna che ne dice di tutti i colori contro una concorrente e contro chi lo affianca nella preparazione di “Affari tuoi”. Un’immagine inedita del presentatore, che si è dovuto difendere e soprattutto scusare, rilasciando interviste e andando ospite di alcune trasmissioni.

Ma proprio Nino Frassica in un momento così delicato non ha voltato le spalle all’amico e collega, visto che prima di “Dopo Fiction” hanno lavorato insieme anche nella serie “Don Matteo”.

L’attore siciliano ha definito Insinna sulle colonne di Oggi come un «perfezionista», come uno che «vuole che tutto funzioni, che vuole fare una tv di qualità». Secondo Frassica “incomprensioni” sul lavoro capitano, “ci si arrabbia” e quindi «si è scusato e va perdonato».

E poi in fin dei conti una seconda occasione non va negata a nessuno. Siamo sicuri che Insinna apprezzerà il consiglio e la citazione di Charles Bukowski: “Hai mai desiderato una seconda possibilità di incontrare qualcuno per la prima volta?”. Stavolta non andrà sprecata!