Fedez a Chi ha incastrato Peter Pan parla della gravidanza di Chiara Ferragni: cosa ha svelato

Marco Predolin continua a far discutere nella casa del GF VIP : questa volta la bufera è scoppiata per uno scherzo che il conduttore voleva fare ai danni di Daniele Bossari. Uno scherzo che poteva costare caro al conduttore di Mistero. Ecco cosa aveva pensato Predolin

Dal 1° ottobre il sipario si alzerà definitivamente su Alpha , il nuovo canale di De Agostini Editore interamente dedicato al pubblico maschile (59 del DTT) e che ha come target di riferimento gli uomini di età compresa tra i 25 e i 44 anni.

Marco Cartasegna aveva lasciato tutti di stucco dichiarando su Instagram di aver rifiutato la partecipazione al Grande Fratello Vip. In queste ore si è scoperto il segreto tenuto nascosto per mesi dall'ex tronista.

Sta per scoppiare il caos nella casa del Grande Fratello: un concorrente del reality avrebbe portato con sé un telefonino. Se fosse davvero così rischierebbe una sanzione pesantissima. Il regolamento del Gf Vip, infatti, parla chiaro: ecco la lista degli oggetti vietati in casa

Brutto momento per Alessia Marcuzzi: la conduttrice sembra dover rinunciare all'Isola dei Famosi ed è in forse anche la conduzione del Grande Fratello NIP. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto.

Vedere Fedez a Chi ha incastrato Peter Pan spiazzato per un attimo ha scatenato una certa ironia in rete, tanto che leggiamo: “ fedez è vero che diventerai presto papà?" E LUI TIPO COL TERRORE ADESSO,MHH #chihaincastratopeterpan”, “La bambina che ha chiesto a Fedez se presto diventerà padre, ha le basi. Brava bimba. Andrai lontano. #chihaincastratopeterpan” e ancora ““Fedez, è vero che diventerai presto papà?” GELO NEGLI OCCHI DI @Fedez #chihaincastratopeterpan ”.

Visibilmente imbarazzato, il rapper ha risposto: “ Ehm… no ” ufficializzando finalmente la situazione. In effetti né il cantante né la sua bellissima fidanzata hanno mai espressamente smentito a parole i rumors sempre più insistenti, anche se dei segnali erano stati lanciati attraverso Instagram dove la fashion blogger più influente al mondo – ora sì che questa nomina è ufficiale! – si è mostrata con la pancia piattissima.

Mentre era su Sky 1 per le audizioni di X Factor, Fedez ha fatto anche visita – insieme a J-Ax – a Paolo Bonolis , Luca Laurenti e ai piccoli protagonisti di Chi ha incastrato Peter Pan . I due rapper, infatti, sono intervenuti nella seconda puntata della trasmissione di Canale 5 esibendosi nella hit ‘Senza regole', ma il momento più divertente è stato senza alcun dubbio l'interrogatorio.

