Federica Sciarelli indagata sul caso Consip, i fan della conduttrice di Chi l'ha visto ironizzano e reagiscono così alla notizia

Federica Sciarelli sarebbe indagata per violazione di segreto assieme a Woodcock per il caso Consip. I fan della conduttrice di Chi l'ha visto non accettano questa decisione e ironizzano

28 Giugno 2017

E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia del presunto coinvolgimento di Federica Sciarelli, giornalista da anni alla guida del programma di Rai3 Chi l'ha visto, nell'inchiesta che vede imputato il PM Woodcock con l'accusa di violazione del segreto nell'ambito del caso Consip.

Woodcock, che è stato titolare dell'indagine Consip, è accusato di aver passato a Il Fatto Quotidiano alcuni documenti dell'inchiesta, coperti da segreto. Federica Sciarelli, secondo l'accusa, sarebbe stata il tramite di questo passaggio e quindi a tutti gli effetti complice.

Ora starà al magistrato e alla giornalista difendersi (lei ha già smentito tutto affermando che Woodcock non le ha mai parlato delle sue inchieste, tantomeno quelle coperte da segreto): di certo in rete è già partita una appassionata "difesa d'ufficio" nei confronti della Sciarelli, vero idolo per centinaia di telespettatori di Chi l'ha visto.

La sua grinta, i suoi modi decisi, le sue involontarie gaffe e il suo irresistibile accento romano hanno fatto di Federica Sciarelli, negli anni, un punto di riferimento per i suoi telespettatori che ogni mercoledì sera, sul web, si scatenano nel commentare le sue performance.

Ovviamente questo popolo del web, tutto a favore della Sciarelli, non poteva che scendere in campo alla notizia del coinvolgimento della loro beniamina in una inchiesta, a suon di battute e meme.

#Consip, #Woodcock e giornalista #Sciarelli indagati a Roma per violazione di segreto. Renzi: "E controllate se per Ustica hanno un alibi", e ancora: "#Woodcock e Federica #Sciarelli di #chilhavisto indagati per il caso #Consip. Pare sia colpa loro se il PD ha perso in tutta Italia", scrive qualcuno buttandola decisamente in politica. Ma anche: #Consip indagata anche la #Sciarelli. Nella prossima puntata di 'Chi l'ha visto' si cercherà la Giustizia, latitante in Italia da anni" e un lapidario: "#chilhavisto Giù le mani dalla #Sciarelli".

