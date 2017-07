'Fazio fa tv vecchia e Insinna è buonista', l'attacco di Costantino della Gherardesca ai suoi colleghi: ecco cosa ha detto

Costantino della Gherardesca attacca i suoi colleghi della Rai e dà giudizi un po’ severi sia su Fazio che su Insinna. Ecco cosa ha detto il conduttore di Pechino Express.

26 Luglio 2017

Costantino della Gherardesca contro Fazio e Insinna, il conduttore di Pechino Express senza freni

Il caratterino di Costantino della Gherardesca lo conosciamo tutti, la sua capacità di usare il sarcasmo per far ridere è ciò che lo rende così simpatico e amato agli occhi di chi lo guarda; meno, forse, di coloro cui indirizza le sue proverbiali staffilate.

Intervistato dal quotidiano Libero, il conduttore di Pechino Express (in partenza dal prossimo 13 settembre su Rai2) e di Secondo Costa ha deliziato i suoi fan con una serie di colpi ben assestati ad alcuni dei giganti della tv generalista dimenticando – come sempre – il senso del ‘politically correct'.

Costantino della Gherardesca ha scagliato i suoi dardi infuocati contro Fabio Fazio cavalcando l'onda delle polemiche per il cachet stellare:

“Da una parte detesto i populisti che si sono accaniti contro Fazio, dall'altra è davvero troppo per uno che fa la tv vecchia, per certi versi”.

Poi ha passato in rassegna il comportamento di Flavio Insinna in seguito alla guerra scatenata da Striscia la Notizia:

“Parlare di soldi in video è ancora un tabù proprio perché esistono i miei colleghi, infinitamente più ricchi di me, che per ottenere più affetto dal pubblico sbandierano opere di beneficenza, pauperismi a pioggia tipo Insinna buonista che trovo di pessimo gusto”.

Infine ha ammesso che all'epoca in cui lavorava in Mediaset, Silvio Berlusconi stava per mandarlo via a causa di alcune battute su Mario Giordano e i bambini in Africa, ma fu il figlio Piersilvio a dargli un'altra possibilità.

