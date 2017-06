Fabio Fazio e lo stipendio milionario: critiche furiose sul web. Ecco quanto guadagnerà e cosa condurrà

Sembrava destinato ad andare via ma Fabio Fazio ha deciso di rimanere dopo l'incontro con i vertici RAI e lo stipendio da 11 milioni di euro per passare su Raiuno e condurre un nuovo programma tv in compagnia sempre di Luciana Littizzetto. Ecco cosa farà

di Eleonora D'Urbano - 26 Giugno 2017

A quanto ammonta lo stipendio d'oro di Fabio Fazio? Il conduttore vince il braccio di ferro con la Rai, ecco quanto guadagna e dove lo vedremo

Fabio Fazio resta in Rai, questa è una certezza. Dopo aver più volte sbandierato lo spauracchio di La7 e essersi ‘lamentato' con gli spettatori di Che tempo che fa per non sentirsi valorizzato al punto giusto, piove uno stipendio dorato sul suo capo con la promessa di rimanere a Viale Mazzini per altri 4 anni.

Altro che tetto agli stipendi oltre i 240 mila euro, il CdA aumenta di 1milione di euro all'anno il già sostanzioso compenso riservato a Fabio Fazio per un totale di 11,2 milioni complessivi: non male, considerando che il presentatore muoverà una massiccia mole di investimenti pubblicitari e per giunta su Rai1 dove traslocherà la domenica sera.

Da chiarire ancora quanto impegnativa e impegnata sarà la sua presenza sul piccolo schermo: si parla di 64 serate all'anno presentate da Fabio Fazio, con l'aiuto – molto probabilmente – di Luciana Littizzetto, ma l'ufficializzazione della lauta promozione (conti alla mano sono circa 7600 euro al giorno, fanno notare i più attenti sui social) arriverà soltanto il 28 giugno con la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva.

Intanto il popolo del web si scaglia contro il conduttore e la decisione dei vertici Rai di portare a 2,8milioni all'anno lo stipendio di Fabio Fazio: “Perché #Rai ha alzato #stipendio a #fabiofazio e chiuso #arenagiletti Due decisioni ingiuste!!!!!” ha tuonato una utente, “L'Italia è quel paese che da a #fabiofazio 11 milioni di € perché frigna e 1200€ ai pompieri al mese che rischiano la vita ogni secondo” ha rilanciato un altro, e ancora c'è chi cinguetta “#fabiofazio era così infastidito dalle pressioni politiche che invece di andarsene ha avuto un aumento”.

Fotogallery@Social/UfficioStampa