Fabio Fazio, non solo lo stipendio d'oro: ora escono fuori anche le clausole del contratto

Il maxi contratto firmato tra Fabio Fazio e la Rai continua a far parlare e non solo per l'ingente somma che il conduttore si metterà in tasca. Sono, infatti, dei nuovi retroscena a far gridare un'altra volta allo scandalo …

Quegli 11,7 milioni non sarebbero gli unici soldi che Fazio (e il suo agente Beppe Caschetto) sarebbe riuscito a strappare a mamma Rai; nelle ultime ore, è stata data notizia di alcune clausole molto remunerative per il conduttore.

La vera mossa strategica di Fabio Fazio e Beppe Caschetto, a quanto pare, sarebbe stata quella di mettere mani anche sulla produzione di Che tempo che fa. Dalla prossima stagione, infatti, non sarà più la Endemol ad essere pagata per produrre il programma, ma una società nuova che vede tra i soci proprio Fabio Fazio.

“In una tv che cambia bisogna assumersi responsabilità e nuovi rischi. D'ora in poi, ovunque sarà, vorrei essere produttore di me stesso”, aveva twittato qualche tempo fa il conduttore. Detto fatto.

Cosa significa in parole povere tutto questo? Che oltre ai 2,8 milioni l'anno per 4 anni, Fabio Fazio porterà a casa anche un compenso da produttore televisivo, compenso che Michele Anzaldi, segretario della commissione vigilanza Rai, ha quantificato in 10,8 milioni di euro in 4 anni. Proprio Anzaldi, a tal proposito, ha fatto un esposto all'Anac e alla Corte dei conti chiedendo se sia possibile che il Cda di un'azienda pubblica stipuli un contratto di appalto con una società che ancora non esiste. “Anac lo ritiene possibile?”, domanda il segretario in attesa di ricevere un'esaustiva risposta.

E non è tutto. Tanto perché i guadagni di Fabio Fazio sembrano non finire mai, il conduttore è riuscito a guadagnare anche con la vendita del format di Che tempo che fa. Trattandosi di un format da lui creato anni addietro per La7, ma mai andato in onda, il conduttore l'ha ceduto alla tv pubblica per la somma di 600mila euro l'anno.

Una sorta di zio Paperone della televisione italiana, insomma. Come si difenderà questa volta Fazio dalle accuse?