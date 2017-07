Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si dicono addio, rapporto agli sgoccioli tra i due: l'indiscrezione shock

Sembra segnato il destino della storia televisiva tra Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Secondo Dagospia, il loro rapporto sarebbe agli sgoccioli e i due non condurranno più insieme Che tempo che fa.

04 Luglio 2017

E' da settimane al centro delle polemiche per il rinnovo del suo contratto in Rai: ma per Fabio Fazio, che si sposterà con il suo 'Che tempo che fa' da Rai3 a Rai1 in prima serata, potrebbe arrivare una nuova 'tegola'.

FAZIO E LO STIPENDIO MILIONARIO: LE CRITICHE FURIOSE

Come si legge sul sito Dagospia, infatti, il nuovo 'Che tempo che fa' potrebbe dover fare a meno di una delle sue colonne portanti: Luciana Littizzetto. A mettere in allerta giornalisti e addetti ai lavori l'assenza di Lucianina alla presentazione dei palinsesti Rai, dove invece Fazio ha presenziato in compagnia del suo manager Beppe Cascetto. L'assenza della Littizzetto, secondo Dago, "non sembra essere casuale".

Problemi contrattuali? Divergenze con lo stesso Fazio, con cui il sodalizio va avanti ormai da anni? Non sappiamo cosa potrebbe esserci dietro l'eventuale assenza di Luciana Littizzetto nel nuovo 'Che tempo che fa' targato Rai1. Sappiamo invece che questa assenza potrebbe essere pesantissima ai fini del successo del programma.

La chiusa di Dagospia è comunque rassicurante: "Al momento non sarebbe certa la sua presenza ma Fazio farà di tutto per risolvere questa "pratica" prima possibile". Fazio è quindi intenzionato a fare di tutto pur di avere al suo fianco la partner storica delle sue trasmissioni: attendiamo quindi a breve la conferma della presenza di Luciana Littizzetto per la partenza di 'Che tempo che fa', che esordirà lunedì 11 settembre su Rai1.

