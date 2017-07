'Estremamente provata', Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto? Ecco cosa farà

Non sono più voci di corridoio: sembrerebbe che Federica Sciarelli, dopo gli ultimi fatti che l'hanno vista coinvolta, abbia preso una decisone. Ecco cosa l'attende nel futuro

di Eleonora D'Urbano - 13 Luglio 2017

Non possiamo dire che sia un fulmine a ciel sereno la notizia che Federica Sciarelli sarebbe pronta a lasciare Chi l'ha visto: già qualche tempo fa, infatti, aveva confessato che il programma è particolarmente impegnativo dal punto di vista emotivo e che non era facile non crollare ogni volta in diretta.

Ora è Dagospia a rilanciare l'ipotesi secondo cui la conduttrice sarebbe più convinta che mai di mollare tutto: alla luce delle indagini che l'hanno coinvolta sul caso Consip – ricordiamo che Federica Sciarelli è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di aver fatto da tramite tra Il Fatto Quotidiano e il magistrato Henry John Woodcock – la giornalista sembra aver bisogno di una pausa per fare ordine nella sua vita.

“Fonti vicine alla conduttrice – fa sapere Giuseppe Candela sul portale di Roberto D'Agostino – la descrivono come una donna estremamente provata dal polverone mediatico che l'ha travolta. Dallo scorso 27 giugno Federica Sciarelli è infatti indagata con l'accusa di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio”.

Nonostante fosse presente alla presentazione dei palinsesti, il dietro front dell'amatissima Sciary sarebbe visto – immaginiamo – come un atto dovuto verso la Rai e in primis verso se stessa che già da tempo ha rinunciato a un ruolo dirigenziale a Viale Mazzini per seguire ancora Chi l'ha visto.

Se l'addio di Federica Sciarelli fosse confermato, si prospetta comunque un momento complicato per la terza rete, orfana anche di un'altra punta di diamante come Fabio Fazio, trasferitosi, a quanto pare, su Rai1.

