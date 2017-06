Divorzio tra Maria De Filippi e il Summer Festival, ecco il motivo

I film in tv oggi

Ufficializzata la prima coppia del reality di Raidue. Un modello e uno stilista molto conosciuti: i due sono pronti al debutto in tv. Ecco chi sono

Maria De Filippi e il Summer Festival si separano? Rivoluzione in atto nel dietro le quinte dell'evento musicale targato canale 5 più atteso dell'estate. Ecco cosa sta accadendo

Beautiful, è stata l'artefice di sequestri, raggiri ed inganni ed ora Sheila Carter sta per tornare nella soap tanto amata in Italia. Ecco il video che svela la grande novità

Fare l'ospite in tv convine, anche economicamente. Lo sa bene Marco Travaglio, che è presente molto spesso nel programma condotto da Lilli Gruber. Quanto guadagna il direttore del Fatto Quotidiano ospite a Otto e mezzo? A svelarlo è Italia Oggi...

Le prime notizie parlano di quattro serate sempre a Roma , in Piazza del Popolo, che verranno registrate dal 22 al 25 giugno e andranno in onda poco dopo su Canale 5: tra i cantanti attesi, Giorgia, Baby K, Ermal Meta e Francesco Gabbani.

Secondo Dago, Maria De Filippi si sarebbe tirata indietro perchè "non si fida di Radio 105 e teme un risultato mesto senza il corposo sostegno di Suraci"

Fino allo scorso anno, l'organizzazione era affidata a tre attori: la Fascino di Maria De Filippi , Friends & Partners di Ferdinando Salzano e Rtl 102.5 come media partner. Quest'anno, secondo Dagospia, rimarrebbe solo Ferdinando Salzano , con partner Radio 105.

La notizia è stata lanciata da Dagospia, a firma Michele Monina su Linkiesta: a quanto pare il Coca Cola Summer Festival, una delle manifestazioni musicali più attese dell'estate, sta per cambiare volto. Partendo dal nome: un cambio di sponsor lo farebbe diventare "Wind Summer Festival".

