Detto Fatto: è arrivato il momento dei saluti per Caterina Balivo. Ecco quando riprenderà il programma

Nell'ultima puntata di Detto Fatto, Caterina Balivo ha ringraziato i suoi tutor ed ha salutato il pubblico senza però quell' 'arrivederci' nel quale i tanti fan speravano

13 Giugno 2017

Caterina Balivo ha salutato il pubblico alla fine di questa edizione di Detto Fatto: un'edizione per lei molto particolare, visto che la conclude con una pancia di 7 mesi ed una bimba in arrivo fra poco.

Grande emozione e commozione per la conduttrice campana, che è stata omaggiata dai suoi tutor con una serie di miniclip dedicate alla bimba che nascerà: ha salutato e ringraziato la Rai ed Endemol, ricordando anche che quando ha iniziato Detto Fatto il suo primo bambino, Guido Maria, aveva 7 mesi, mentre ora ha 5 anni e lei sta per dargli una sorellina.

Saluti particolarmente sentiti, quelli della Balivo, e privi di quell'arrivederci a settembre che i suoi fan si aspettavano: è tornato dunque alla ribalta il dubbio sulla presenza di Caterina nella prossima edizione dello show dei tutorial. Un dubbio che ci ha pensato la stessa conduttrice a fugare, anche stavolta (come già in precedenza) via social.

"Il successo di un programma è fatto di sacrifici, voglia di essere sempre sul pezzo, passione per il proprio lavoro e rispetto, grande rispetto per chi poi vede il prodotto finale (...)

Grazie a tutti voi, sarà una Estate di lavoro per una nuova edizione di Detto Fatto che torna l'11 settembre... io magari arriverò poco dopo con la mia baby (che ormai è anche un po' vostra) tra le braccia" , ha scritto Caterina Balivo su Instagram, pubblicando una foto dell'ultima puntata del programma.

Ecco quindi svelato l'arcano, che era stato tra l'altro già anticipato in radio da Maurizio Costanzo: Caterina Balivo tornerà a Detto Fatto, ma con qualche settimana di "ritardo", il tempo di riprendersi dalla nascita della secondogenita. I fan possono stare tranquilli: Detto Fatto non perderà la sua comandante!

