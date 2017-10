Detto Fatto, torna Caterina Balivo: "Vi racconto tutte le novità del format"

Lunedì 2 ottobre Caterina Balivo è tornata al timone di Detto Fatto, riprendendo il suo posto alla conduzione del programma, dopo la ‘sostituzione’ di tre settimane di Serena Rossi. Nessun rancore, sia chiaro: la gravidanza di Caterina - ora neomamma - ha solo fatto sì che la presentatrice si prendesse, giustamente, un po’ di tempo, ma ora tutto è pronto per un ‘nuovo inizio’ e la Balivo assicura che non mancheranno novità.

“Avremo settimanalmente la diretta, nuovi tutorial con nuovi tutor in arrivo e tantissimi contest. - spiega Caterina ai nostri microfoni - Un contest sarà guidato da Paola Turani e vi dà la possibilità di diventare web influencer. Affronteremo tanti argomenti importanti, come il cyberbullismo. Il nostro obiettivo è intrattenere, ma anche lanciare dei messaggi”.

Detto Fatto continua dunque sulla strada che lo ha portato, del resto, ad essere uno dei programmi di punta di Rai2: basti pensare che la quinta stagione, in onda tra settembre 2016 e giugno 2017, ha registrato un trend di crescita costante nel corso dell’anno, passando dal 6% dell'inizio della stagione ad un ampio 8% ottenuto in primavera.

Ora che Caterina è pronta a riprendersi il suo posto (da neomamma sostiene di avere “gli occhi più lucidi”), non lesina comunque complimenti alla sua collega Serena Rossi.

“Sono 15 puntate - precisa - e qualsiasi professionista non avrebbe avuto il tempo di entrare in un programma già collaudato. La strada migliore per tenere su il programma è adeguarsi a quello che c’era prima”.