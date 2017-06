Detto Fatto torna l'11 settembre ma senza Caterina Balivo, ecco chi la sostituirà

Detto Fatto riprende la nuova stagione l'11 settembre ma al suo timone non ci sarà Caterina Balivo. La presentatrice incinta ha preferito delegare la conduzione del programma ad un'altra conduttrice campana. Ecco chi è

di Eleonora D'Urbano - 16 Giugno 2017

Caterina Balivo sostituita da...Vi piace la nuova conduttrice campana che vedremo a Detto Fatto dall'11 settembre?

Ai vertici di Viale Mazzini hanno molto a cui pensare in vista della presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva: tra i tanti punti interrogativi da risolvere, sta prendendo piede una certa ansia di comprendere chi sostituirà Caterina Balivo a Detto Fatto quando ricomincerà l'11 settembre prossimo.

Tanto si è parlato sul futuro della bella conduttrice campana e in effetti ancora ben poco si è capito: prima si era vociferato di un cambio tra Caterina Balivo e Cristina Parodi e tra Detto Fatto e La Vita in diretta, poi è subentrata l'ipotesi Benedetta Parodi ma si è conclusa - a quanto pare - con un buco nell'acqua.

Adesso si fa capolino un altro scenario che secondo Novella 2000 potrebbe essere quello più concreto e attuabile: come vedreste Serena Rossi a Detto Fatto nelle prime puntate del programma di makeover di Raidue?

CHICCO NALLI, ECCO PERCHÉ È DOVUTO ANDAR VIA DA DETTO FATTO

Ricordiamo che Caterina Balivo partorirà ad agosto e ha deciso di prendersi qualche settimana di maternità in più per stare con la sua secondogenita: dunque la sostituta della storica presentatrice avrà un tempo limitato per mettersi in luce e occupare il suo ruolo. Nessuno si augura che si ripeta la storia di Elisa Isoardi con La Prova del Cuoco quando Antonella Clerici venne messa da parte per ben oltre il periodo stabilito.

Campana e verace come Caterina Balivo, di recente abbiamo visto e apprezzato la bellezza la spontaneità e la professionalità dell'attrice nata televisivamente parlando a Un Posto al Sole nella serata speciale ‘Un gol per l'Italia'.

A margine del totonomi sulla sostituta della conduttrice di Detto Fatto, pare che la produzione debba trovare anche un nuovo esperto di stile e bellezza: Giovanni Ciacci sembra pronto a lasciare – come Chicco Nalli che ha fatto da apripista – la trasmissione su Rai2 per raggiungere un programma di punta del Biscione.

Il 28 giugno la Rai scioglierà le riserve, vedremo se si avvererà la profezia di Novella 2000 oppure sarà un'altra conduttrice a prendere temporaneamente il posto della moglie di Guido Maria Brera.

