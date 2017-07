Il 28 luglio, in esclusiva su Netflix, arriva la docu-serie Daughters of Destiny, che racconta la realtà della scuola Shanti Bhavan

di Grazia Cicciotti - 27 Luglio 2017

Daughters of Destiny, arriva su Netflix la docu-serie che racconta la realtà di una scuola in India

Arriverà su Netflix il 28 luglio in oltre 100 paesi e in 30 diverse lingue Daughters of Destiny: The Journey of Shanti Bhavan, la dodu-serie diretta da Vanessa Roth, premio Oscar nel 2008 per il cortometraggio Freeheld, con la colonna sonora di A.R. Rahman, che, sempre nel 2008, ha vinto due Oscar e un Golden Globe per The Millionaire.

La docu-serie, in esclusiva sulla piattaforma streaming, racconta la realtà di Shanti Bhavan (letteralmente Oasi di pace), una scuola che si trova nell’estremo nord dello Stato del Tamil Nadu, a est di Bangalore, in India, fondata nel 1997 dal Dott. Abraham M. George. Oggi Shanti Bhavan ospita 250 bambini di età compresa tra i 4 e i 18 anni, quelli che provengono dalle famiglie più povere dell’India senza acqua corrente ed elettricità.

“In un arco temporale lungo ben sette anni - si legge nel comunicato - Vanessa Roth ha documentato il percorso di crescita, formativo ed umano, di Shilpa (che ha anche descritto la sua esperienza nella scuola nel suo libro La figlia del domatore di elefanti distribuito in questi giorni in America e in India), Karthika, Manjula, Preetha e Thenmozhi, cinque ragazze che a Shanti Bhavan hanno studiato o studiano ancora. Cinque testimonianze dirette che raccontano, senza filtri e orpelli, il doloroso distacco dalle famiglie di origine, i metodi di insegnamento della scuola, il lavoro incessante del personale, degli insegnanti e dei volontari. L’obiettivo comune di tutti è finalizzato a fare in modo che i ‘figli’ della scuola, una volta istruiti e professionalmente realizzati, possano aiutare economicamente le loro famiglie e la comunità di appartenenza, rompendo il circolo vizioso della povertà”.

“La missione di Shanti Bhavan - ha dichiarato Ajit George, Direttore operativo della scuola e figlio del fondatore - è allontanare i ragazzi dalla povertà in modo da spezzare il destino in cui sono intrappolati i loro genitori” .

