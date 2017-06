Cristina Parodi addio, ecco chi prenderà il suo posto a La Vita in diretta al fianco di Marco Liorni

Cristina Parodi dice addio a La Vita in diretta e a Marco Liorni: nella prossima stagione del programma di Raiuno probabilmente non ci sarà e al suo posto una collega molto stimata. Ecco chi è

16 Giugno 2017

Estate, tempo di mercato televisivo: un po' come succede per le squadre di calcio, che d'estate potenziano i loro organici, anche le reti televisive avviano le contrattazioni per i rinnovi, le acquisizioni o gli spostamenti dei conduttori.

E' sempre più insistente la voce che vuole Cristina Parodi via da La Vita in diretta, che conduce insieme a Marco Liorni dal 2014: la giornalista piemontese sarebbe pronta per Domenica In, ancora non si è capito se in solitaria o accanto a Pippo Baudo.

MARCO LIORNI SBOTTA E ATTACCA CHI HA PARLATO MALE DELLA COLLEGA

A sostituire Cristina Parodi nella fascia pomeridiana dovrebbe essere Francesca Fialdini, che ha appena terminato la sua esperienza a Unomattina al fianco di Franco Di Mare: molto apprezzata dal pubblico ma anche dal nuovo Direttore Generale Rai Orfeo, potrebbe essere il volto giusto per coniugare cronaca, intrattenimento e attualità. Resterebbe vacante un posto a Unomattina, ma le pretendenti capaci e simpatiche non mancano di certo.

La Rai, sbloccato finalmente il tetto dei compensi, sta conducendo proprio in queste ore il suo mercato in vista dei nuovi palinsesti: Fabio Fazio dovrebbe restare in Rai, ma traslocando con il suo Che tempo che fa su Rai1, mentre Gazebo, orfano di Diego Bianchi alias Zoro, scomparirà. Confermata Bianca Berlinguer in prima serata su Rai3, mentre su Rai2 rivedremo probabilmente sia Nemo che gli Sbandati.

foto @facebook - archivio