Ufficializzata la prima coppia di Pechino Express 2017: un modello e uno stilista pronti al debutto in tv

Ufficializzata la prima coppia del reality di Raidue. Un modello e uno stilista molto conosciuti: i due sono pronti al debutto in tv. Ecco chi sono

12 Giugno 2017

Pechino Express tornerà su Rai2 dopo l'estate, ma le registrazioni stanno per terminare: l'avventura dei viaggiatori quest'anno si svolgerà in Asia, tra Filippine, Taiwan e Giappone, e stanno iniziando a trapelare i nomi delle coppie partecipanti.

Secondo il blog di Davide Maggio, sono partiti per l'avventura asiatica lo stilista Marcelo Burlon e il modello Michele Lamanna. Una coppia very glamour: i due sono amici nella vita e sono stati scelti per l'incredibile avventura di Pechino Express. Nell'attesa di scoprire come se la sono cavata, scopriamo qualcosa in più su di loro.

Marcello Burlon è uno stilista di origine argentina, specializzato in moda e accessori etnici: organizzatore di eventi e deejay, è diventato imprenditore fondando la casa di moda County of Milan ed è molto seguito sui social. Michele Lamanna è un esperto d computer grafica 3D, modello come hobby.

Si fanno anche i nomi, come possibili concorrenti, di Rocco Giusti e Francesco Arca, del coreografo spagnolo Rafael Amargo e Rodolfo Bosé, nipote di Miguel, di Antonella Elia e della guru del fitness Jill Cooper, ma anche delle web star Guglielmo Scilla e Alice Venturi.

Ospiti a sorpresa, si dice, Lory Del Santo e Aida Yespica, che in quanto antica nemica della Elia (come dimenticare la rissa all'Isola dei Famosi?) potrebbe aggiungere un po' di pepe al viaggio: qualcosa ci dice che anche quest'anno l'inossidabile Costantino Della Gherardesca ne vedrà delle belle!

foto @facebook-archivio