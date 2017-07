Tanti auguri Giancarlo Magalli!

Buon compleanno Giancarlo Magalli: il conduttore spegne 70 candeline

di Grazia Cicciotti - 05 Luglio 2017

Giancarlo Magalli compie 70 anni.

Il celebre conduttore, che non smette mai di far parlare di sé per il carattere ironico e sicuramente diretto, si prepara quindi a festeggiare un grande traguardo e una carriera di tutto rispetto sul nostro piccolo schermo, con qualche incursione anche al cinema.

Nato a Roma, Magalli prima di approdare in tv si è dedicato a diversi mestieri, tra cui l’animatore dei villaggi turistici o la ‘militanza’ nella Polizia Municipale di Roma, di cui è agente onorario. Il debutto in tv arriva solo nel 1977, con Cicogna Club Show, e poi nel 1982 prosegue su Rai1 con Illusione, musica, balletto e altro.

Fedelissimo alla Rai (con qualche salto sporadico su Telemontecarlo), Magalli si è dedicato molto anche alla scrittura: è autore per il teatro e il cabaret, ma anche programmi televisivi come Pronto, chi gioca? e Pronto Raffaella portano la sua firma. Appassionato anche di cinema, si può dire che Magalli non si sia fatto mancare nulla, neanche qualche sana e appassionante diatriba: ‘merito’ - appunto - di un temperamento a volte criticato e altre volte osannato, soprattutto dal web che lo ha reso una sorta di ‘icona internettiana’. Invidiabile per chi la tv l’ha in un certo senso vista nascere e continua a militarci tra sorrisi sornioni e battute irriverenti: insomma, tanti auguri Magalli. Le candeline saranno anche 70, ma lo spirito sembra non essere invecchiato affatto.

