'Così finirà il Commissario Montalbano', il finale della storica serie tv svelato da Camilleri a Carta Bianca

Andrea Camilleri svela a Carta Bianca il finale inaspettato de Il Commissario Montalbano. Dopo tanti anni di messa in onda della serie tv di successo, il papà Camilleri parla della fine che darà alle investigazioni del celebre Commissario, interpretato da Luca Zingaretti. Ecco come andrà a finire.

di Eleonora D'Urbano - 22 Giugno 2017

SHARE

Il Commissario Montalbano, Camilleri svela il finale a Cartabianca su Rai3

Il Commissario Montalbano non conosce ostacoli che non possano essere superati e anche le repliche della serie tv più amata della Rai continuano ad ottenere ascolti da record, ma prima o poi il personaggio nato dalla fantasia di Andrea Camilleri dovrà fare i conti con un finale narrativo e lo scrittore dovrà mettere un punto alle sue avventure a Vigata.

A dire il vero Andrea Camilleri, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, ha già pronto il capitolo finale de Il Commissario Montalbano e ha svelato qualche anticipazione, centellinando bene ogni informazione, durante l'ultima puntata del programma di approfondimento in onda su Rai3.

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, COLPO DI SCENA SUL FINALE DI STAGIONE

“Ho scritto la fine dieci anni fa, ho trovato la soluzione che mi piaceva e l'ho scritta di getto, non si sa mai se poi arriva l'Alzhemier” ha ironizzato lo scrittore famoso in tutto il mondo, prima di rassicurare i fan sul futuro di Salvo: “Montalbano non morirà, nessuna autopsia. Ma non potrà sbucare da nessuna altra parte. Se ne andrà, sparirà senza morire”.

L'ultimo romanzo si intitola – almeno provvisoriamente – ‘Riccardino' e nonostante si tratti del finale de Il Commissario Montalbano, Andrea Camilleri non si è lasciato trasportare da tristezza o malinconia, evitando i toni melodrammatici.

Il manoscritto è gelosamente custodito in un cassetto, ma i particolari sul finale di Montalbano terminano qua: nulla di più è dato sapere sugli ultimi casi che seguirà il commissario siciliano, né sull'epilogo vero e proprio che lo coinvolgerà.

Per ora accontentiamoci di sapere che la serie tv è diventata talmente conosciuta all'estero da essere tradotta persino in giapponese, tutto merito sia di Luca Zingaretti sia di Camilleri che in 41 romanzi pubblicati non ha mai deluso il suo pubblico.

Fotogallery@Social