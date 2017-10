Claudio Baglioni a Striscia la notizia: compenso di Sanremo in beneficenza? Forse

Valerio Staffelli consegna il tapiro a Claudio Baglioni e gli chiede se pensa di devolvere il compenso per Sanremo 2018 in beneficenza: il cantante considera la cosa e spiega perchè la Rai ha scelto proprio lui

di Francesca Di Belardino - 02 Ottobre 2017

Claudio Baglioni sarà il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo: la notizia si è diffusa da settimane e già sul web le reazioni si sono moltiplicate, fra la gioia dei tanti fan del cantautore romano e chi pensa che sarebbe stato più adatto un conduttore di professione.

Implacabile è arrivata anche la reazione di Striscia la notizia, che ha pensato di commentare la notizia a modo suo, cioè consegnando un tapiro: Valerio Staffelli ha beccato il neo-conduttore di Sanremo a Roma e gli ha chiesto, con l'occasione, se pensa di devolvere in beneficenza il suo compenso come già ha fatto Carlo Conti lo scorso anno.

"Spesso ho devoluto i miei compensi in beneficenza, l'ultima volta in occasione di un concerto di Natale in Vaticano. Non so quale sarà il mio compenso, ma non escludo di poterlo dare in beneficenza", ha dichiarato Baglioni, che poi si è espresso sulla decisione della Rai di affidargli l'arduo compito della direzione di Sanremo affermando che probabilmente è stato scelto qualcuno che non ha mai fatto il conduttore di professione proprio per dare un segnale di discontinuità e che la sua intenzione è portare veramente la musica al Festival.

"E' difficilissimo, nemmeno il Santo stesso sarebbe in grado", ha concluso scherzosamente (?) Baglioni, consapevole degli ostacoli che troverà sul suo cammino anche se probabilmente fra questi non aveva considerato il "problema" cachet. Certamente sarà difficile battere la virtuosità dei conduttori della scorsa edizione, visto che Carlo Conti aveva appunto devoluto tutto in beneficenza e Maria De Filippi aveva lavorato senza essere retribuita.

