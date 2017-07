Dopo la chiusura de L'Arena, Massimo Giletti lascia la Rai? A parlare è proprio lui

La cancellazione de L'Arena dai palinsesti Rai ha sollevato un grande polverone. Molti i messaggi di solidarietà verso il conduttore. Ora è arrivato il momento di parlare per Massimo Giletti: per la prima volta rivela che...

di Eleonora D'Urbano - 11 Luglio 2017

Il caso Giletti continua a interessare i complottisti più appassionati e ad un mese e mezzo dall'inizio della nuova stagione televisiva, urgerebbe a Viale Mazzini dare una risposta ai telespettatori di Rai1, ancora smarriti dopo aver appreso che L'Arena non andrà più in onda.

Confermata dunque la chiusura de L'Arena, ma senza esaustive spiegazioni in merito, Massimo Giletti non ha lasciato trapelare alcunché sul futuro professionale che lo aspetta. Lo storico conduttore Rai potrebbe decidere di intraprendere nuove avventure su altre reti – immaginiamo che abbia ricevuto richieste da più parti – eppure nulla emerge sulle sue prossime mosse.

Soltanto in una intervista a Libero, il giornalista si è sbottonato un po' sul rapporto con la tv pubblica:

“Dalla Rai si entra e si esce. Spesso ho trovato in questa azienda persone che non mi hanno aiutato, anzi hanno cercato di ostacolarmi. Però poi c'era anche una parte sana che mi dava una mano perché sapeva come lavoro. E si stava a galla con gli ascolti. Io sono uno spirito libero, un anarchico“.

La voglia di non restare intrappolato in certe dinamiche lo ha sempre portato a scontrarsi con i poteri forti e per questo più volte ha rischiato:

“Sono assolutamente contro la casta - ha spiegato Giletti - e non solo quella dei politici, anche contro quella dei magistrati. Sono contro le ingiustizie e i poteri forti che si approfittano della loro posizione e non fanno bene il loro mestiere. Un conduttore deve stimolare il cambiamento”.

Con queste dichiarazioni il presentatore pare aver chiuso qualsiasi rapporto con Mamma Rai, anche se considerato il suo valore potrebbe presto arrivare un'offerta impossibile da rifiutare che metterebbe a tacere le malelingue.