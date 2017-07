Che tempo che fa, nuovo maxi studio per Fabio Fazio, ecco quanto costa

'Sarebbe opportuno che la Rai chiarisse come stanno le cose': scoppia la polemica per gli alti costi di realizzazione del nuovo studio televisivo di Fabio Fazio. Una cifra da capogiro: ecco a quanto ammonterebbe la spesa

di Francesca Demirgian - 28 Luglio 2017

Dopo la vicenda del maxi contratto firmato tra Fabio Fazio e la Rai, è una nuova questione a rimettere al centro delle polemiche il conduttore torinese e la tv pubblica. Si parla ancora di spese, che è sempre mamma Rai ad effettuare, ma questa volta per la realizzazione del nuovo studio televisivo di Fabio Fazio.

Uno studio tutto rinnovato, di 1500 mq, il cui allestimento ammonterebbe a 1,2 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbe un altro investimento per unire 3 mini studi, per un totale di circa 1,8 milioni di euro. Una cifra esosa che non è passata inosservata al segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, soprattutto perché si tratterebbe di un investimento a “fondo perduto”, come lo stesso Anzaldi lo ha definito.

Lo studio nel quale si svolgerà la nuova edizione di Che tempo che fa, infatti, non è uno spazio di proprietà della Rai, ma appartiene alla società privata East End Studios, azienda proprietaria di vari capannoni: “In pratica, viale Mazzini paga dei lavori in più di cui andrà a beneficiare la società privata East End Studios, come beneficerà del ‘passaggio delle attrezzature di regia dalla qualità SD a quella HD'”, ha scritto su Facebook Anzaldi.

“Come farà la Rai a tutelare il proprio investimento?", si chiede il segretario della Vigilanza Rai.

Michele Anzaldi, attraverso i social, chiede che la tv pubblica chiarisca al più presto tale situazione, soprattutto perché questo caso anomalo si presenta nello stesso anno in cui gli italiani sono stati chiamati a pagare il canone Rai nella bolletta elettrica: “Alla luce di questo nuovo costo – ha sottolineato il consigliere Pd - sarebbe opportuno che i vertici di Viale Mazzini facessero piena luce sui reali costi complessivi dell'operazione Fazio”.

Tra maxi stipendio percepito dal conduttore e costi di produzione, l'ammontare delle spese Rai doveva essere di 83 milioni, ma, come Anzaldi sottolinea “il conto continua a salire”. Come risponderanno questa volta i vertici della tv pubblica?