Imbarazzo a Che tempo che fa: il gesto della Littizzetto a Bocelli proprio non piace al pubblico

di Redazione - 02 Ottobre 2017

Da quando Che tempo che fa va in onda su Rai1, ogni dettaglio finisce sotto la lente d'ingrandimento e diventa – per forza di cose – oggetto di critiche. Nell'ultima puntata Luciana Littizzetto è stata bersagliata dai detrattori per il gesto della mano fatto a Andrea Bocelli, ospite con Luisa Ranieri della trasmissione condotta da Fabio Fazio.

Al termine dell'intervista al celebre tenore, che ha deliziato il pubblico con una emozionante interpretazione del brano ‘Reginella', ha fatto il suo ingresso la comica torinese per portare i suoi personalissimi omaggi alla coppia di ospiti. Peccato che al momento dei saluti, Luciana Littizzetto non si sia ricordata che Andrea Bocelli non vede e che la stretta di mano non corrisposta si sia trasformata in una gag che non è affatto piaciuta agli spettatori.

Su Twitter infatti sono rimbalzati commenti stizziti sulla gaffe in diretta a Che tempo che fa ed è intervenuto anche Paolo Giordano, critico musicale de Il Giornale, che ha tuonato: “Mi arrendo dopo che la Littizzetto ha dato la mano a Bocelli e ne ha fatto una penosa gag. C'è un limite a tutto” sottolineando nella conversazione con altri utenti che non concordavano col suo punto di vista che l'imbarazzo era palpabile e che l'uscita di Lucianina è stata di cattivissimo gusto.

Un altro utente ha cinguettato: “Proprio come immaginavo, il gesto di Luciana sulla mano di Bocelli sta creando rumore. Rumore più forte solo perchè è Rai 1? #chetempochefa” e c'è chi ha fatto notare “#chetempochefa @lucianinalitti di poco gusto prendere in giro #andreabocelli al saluto con la mano.. Lui un signore con la risposta pronta”.

Voi come la pensate: c'era davvero del marcio nel gesto della Littizzetto verso Bocelli o il fatto che abbia teso la mano al cantante dimenticando di avere di fronte un ipovedente è segno che non lo ha trattato come un disabile?

