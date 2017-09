Che fine ha fatto Caterina Balivo? Ecco cosa è accaduto durante il parto della figlia Cora

La piccola Cora è nata ad Agosto, ma solo ora emerge cosa è accaduto nella sala da parto. A raccontarlo è proprio Caterina Balivo in un'intervista rilasciata al settimanale Chi.

di Francesca Demirgian - 27 Settembre 2017

SHARE

Mancano pochi giorni al ritorno di Caterina Balivo al timone di Detto Fatto. Dopo essere stata sostituita per circa un mese dalla collega Serena Rossi, la conduttrice, mamma bis da poco più di un mese è pronta a fare il suo rientro su Raidue il prossimo lunedì 2 ottobre. E sull'ultimo numero di Chi, ha parlato proprio della sua piccola Cora, di cosa è accaduto in sala parto e di cosa ha provato in quei momenti.

“Ho fatto il parto come è il parto. È una scelta mia, questo sì. Io ho sempre temuto il parto e del primo scrissi su Twitter: ‘È un'esperienza pulp' – ha raccontato la conduttrice - anche il mio primo figlio è nato con un parto senza epidurale. Ed è stato un parto lungo, complicato, è stato completamente diverso, naturale, ma indotto. Questa volta mi sono preparata per fare un parto in casa, mi sono fatta seguire da un'ostetrica…".

Prima del parto, la Balivo aveva letto il libro di Elisabetta Malvagna “Partorire senza paura”, che le ha fatto domandare a se stessa: “Ma perché la cosa più naturale del mondo deve farmi tanta paura?”. Come la conduttrice ha continuato nell'intervista “se un bambino arriva da un rapporto d'amore, allora deve nascere con un atto d'amore della sua mamma. Ma chi ti aiuta nel parto? Il tuo bambino. E quello, allora, non è un dolore, il dolore è quando, boh, ti sparano…”.

La Balivo ha anche rivelato di aver organizzato tutto per fare un parto a casa, ma poi questo non le è stato possibile, poiché, quando si trovava in vacanza a Grosseto, ha capito che era arrivato per lei il momento. Quella mattina ha indossato il vestito più bello, un abito tutto colorato, per farla nascere con tutti i colori del mondo.

A un mese e mezzo dalla nascita della sua piccola Cora, secondo frutto dell'amore con Guido Maria Brera, però, è tempo di tornare al lavoro. Per alcuni è troppo presto, per altri quasi tardi, ma lei con filosofia sostiene che sia “tutto molto relativo”.