Carlo Conti contro Maria De Filippi: ecco quando succederà

di Francesca Di Belardino - 06 Luglio 2017

Il loro è un sodalizio professionale a prova di bomba: sono i volti di punta delle reti di appartenenza, Carlo Conti su Rai1 e Maria De Filippi su Canale 5, ma questo non ha impedito loro nè di stimarsi a vicenda nè di condurre gomito a gomito un'edizione del Festival di Sanremo, tra l'altro contraddistinta da ascolti stellari.

Tra Carlo e Maria c'è stima e amicizia, come loro hanno più volte ribadito, e il loro rapporto ha valicato anche le riserve della Rai verso la De Filippi, fino a qualche anno fa "bannata" dalle trasmissioni della tv pubblica.

La dura legge del palinsesto però, a quanto pare, non tiene in considerazione le amicizie e così i due si troveranno l'uno contro l'altro nella prossima stagione televisiva: uno scontro fra titani, in termini di Auditel, e sarà veramente interessante capire chi la spunterà.

Per ben due volte, a causa della Nazionale italiana di calcio, Tale e quale show verrà spostato al sabato sera e andrà contro Tu si que vales: accadrà il 7 ottobre e l'11 novembre. E dire che in passato, prima del Sanremo 2017, Maria De Filippi aveva affermato che lei e Carlo Conti, senza mettersi d'accordo, si erano sempre "cortesemente evitati" andando in onda in giorni diversi.

Stavolta non ci saranno scuse: lo scontro sarà di alto livello, visto che Tale e quale show è uno dei programmi più amati della tv italiana e Tu si que vales è abituato a stravincere le serate in termini di Auditel. E' proprio il caso di dire che vinca il migliore...!

