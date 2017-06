'Non so se torno in video', Carlo Conti e l'addio a L'eredità: ecco cosa farà

Carlo Conti e le sue dichiarazioni sulla RAI, sul programma Tale e quale show ma soprattutto l'addio a L'eredità: ecco cosa farà il conduttore nella nuova stagione tv.

di Giuseppe Guarino - 20 Giugno 2017

Tutto quello che tocca si trasforma in audience. Carlo Conti è uno dei conduttori di punta del panorama televisivo italiano. Amato e stimato da tutti, è sicuramente tra i presentatori più contesi. Sarà per questo che la Rai cerca di tenerselo stretto.

Quella di Conti è una conferma che sugella il matrimonio con l'azienda di Viale Mazzini e spazza via tutte le voci di corridoio che parlavano d'addio. Non a caso, qualche giorno fa lo stesso Conti aveva dichiarato di considerarsi un valore per l'azienda e di voler continuare a rimanere fedele a Mamma Rai.

Ora, in occasione del lancio di cinque nuove emittenti radiofoniche, in un'intervista a Blogo ha svelato qualche novità sui prossimi palinsesti televisivi, tra cui l'addio ad una delle sue trasmissioni di maggiore successo.

Non si tratta di Tale e Quale Show, del quale continuerà ad essere ancora sia autore che anchor man. Non svela tuttavia il cast, che resta segreto, sebbene pare che ci sia ancora molto lavoro da fare.

Sembra invece certo l'addio a Sanremo. Secondo Dagospia il nuovo conduttore sarà Mika, che sostituirà Conti dopo tre anni di successi e il lancio di artisti come Ermal Meta e Francesco Gabbani. Il presentatore toscano si dedicherà ad un'altra manifestazione canora, facendo da direttore artistico alla sessantesima edizione dello Zecchino D'Oro.

Confermato anche l'addio a L'Eredità. Il quiz pre-serale di Rai Uno dovrebbe rimanere saldamente in mano a Fabrizio Frizzi. Conti sarà sempre presente come autore del programma, ma ha affermato che difficilmente lo vedremo comparire in video. Possibile una staffetta, come in passato, ma Carlo non sembra troppo propenso a tornare davanti alle telecamere.

Lo dimostra anche il progetto teatrale che sta portando avanti con grande successo insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Secondo le sue dichiarazioni, i loro spettacoli non approderanno mai in tivù. Ma chissà che una mega-offerta non possa fargli cambiare idea.