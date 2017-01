Bufera per il concerto di Capodanno di Gigi D'Alessio e di Rai 1: tutti hanno notato che i cantanti di Canale 5 e de L'anno che verrà erano...

In tanti hanno seguito il concerto di Capodanno in tv: c'è chi ha preferito il concerto di Gigi D'Alessio e chi ha apprezzato la simpatia di Amadeus. Durante la diretta dei due concerti, però, molti hanno polemizzato sulle esibizioni dei cantanti che erano tutti... Ecco cosa è successo il 31 dicembre 2016

di Eleonora D'Urbano - 02 Gennaio 2017

Archiviamo il 2016 con un'altra pesantissima polemica televisiva, come se nei 364 giorni prima di Capodanno non ce ne fossero state già abbastanza. Si è scatenata in rete una vera e propria bufera per il concerto di Capanno di Gigi D'Alesso a Civintanova Marche in onda su Canale 5 e quello condotto da Amadeus da Potenza su Rai 1. Gli italiani che non si sono mossi da casa per l'ultimo dell'anno hanno scelto di fare il countdown finale e dare il benvenuto al 2017 davanti alla tv con Gigi and friend da una parte e L'anno che verrà dall'altra: in segno di solidarietà con le popolazioni colpite dai terremoti dei mesi scorsi, Gigi D'Alessio e Amadeus si sono per un attimo salutati e fatti gli auguri con un bel crossover in diretta.

Ciò nonostante, sono piovute numerose critiche ad entrambi i concerti di Capodanno per un motivo molto semplice: la maggior parte dei cantanti che si sono esibiti sia su Canale 5 che su Rai 1 erano in playback. Da Gigi and Friends, a parte Loredana Bertè e lo stesso D'Alessio, Raf, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo, Bouchra e Giulia Luzi sembrano aver preferito non rischiare di prendere stecche o ammalarsi e cantare in playback su Canale 5. Tra i cinguettii al vetriolo, leggiamo “La Grispo, ragazza di 19 anni, si è già adattata nel mondo della musica: canta in playback”, oppure “Tutti in playback assurdo”.

Medesima situazione su Rai 1 con L'anno che verrà dove, tra gli altri, hanno cantato Benji e Fede, Nek, Arisa, Valerio Scanu, Edoardo Bennato, Alex Britti, Frances Alina Ascione, Noemi, Luca Tudisca. Più di qualcuno ha avuto da ridire sul playback di Benji e Fede: “Ma anche Benji e Fede in playback poi bah #lannocheverra #raiuno” ha cinguettato uno spettatore deluso, applausi, invece a artisti come Silvia Mezzanotte, Valerio Scanu o Bennato che hanno preso il rischio e cantato dal vivo!

