Il Boss delle cerimonie torna in tv dopo la morte del protagonista

Anche se dopo la morte di Don Antonio non sarà la stessa cosa, il Boss delle Cerimonie torna in tv. Ecco quando andrà in onda

Il Boss delle Cerimonie quando in tv? Qui tutte le info

In tanti si sono chiesti che ne sarebbe stato de Il Boss delle Cerimonie dopo la morte di Don Antonio Polese. Il patron dell’Hotel La Sonrisa, lo ricordiamo, è stato colpito da un infarto fatale il 1° dicembre 2016 in seguito ad una serie di gravi scompensi cardiaci che lo avevano già costretto al ricovero alla fine di ottobre all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il 31 dicembre, per celebrare al meglio il noto personaggio televisivo, Real Time ha trasmesso una maratona dedicata agli sfarzosi matrimoni celebrati al castello che abbiamo visto nella 4° stagione della docu-serie diventata un cult. Basti pensare, in effetti, che ai funerali di Don Antonio Polese hanno partecipato oltre 10mila persone. Il Boss delle Cerimonie quando in tv? Inizialmente si ipotizzava uno stop alla realizzazione della quinta stagione de Il Boss delle Cerimonie, considerata la pesantissima assenza del protagonista principale; è stata però ufficializzata solo qualche settimana fa la messa in onda dei nuovi episodi a partire dal prossimo 1 febbraio, sempre su Real Time.

Le nuove puntate de Il Boss delle Cerimonie 5 sarebbero infatti state registrate prima della morte di Don Antonio: nelle prime 5, come anticipato dal regista Raffaele Brunetti, vedremo il Polese in ospedale, assistito dai familiari; successivamente si darà spazio agli eventi, alle cerimonie e ai leggendari festeggiamenti alla Sonrisa: “Il nostro è un docureality vero – ha fatto sapere Brunetti – raccontiamo quello che accade a Casa Polese, a prescindere da cosa sia. La nostra intenzione quindi è quella di continuare”. Sarà il genero Matteo Giordano, da tempo in video, a prendere il posto di Don Antonio Polese e gestire con il suo tocco folcloristico il castello: a lui, infatti, spetterà personalmente il compito di allestire i banchetti sontuosi, ma un tantino esagerati, organizzare feste e non perdere quello stile kitsch che piace tanto al pubblico e di cui Don Antonio andava orgogliosissimo.

