Bip a Reazione a Catena, vengono censurati per averlo detto

Sequenza di bip durante la puntata di Reazione a Catena, quelle parole non dovevano essere pronunciate e scatta la 'censura'. Ecco cos'è stato detto nel quiz show preserale condotto da Amadeus

di Eleonora D'Urbano - 19 Luglio 2017

Reazione a catena, parte il bip e la censura: ecco cos'hanno detto i Rubabandiera

Non succede molto spesso, ma la puntata del 18 luglio di Reazione a Catena ha subito qua e là alcune censure da parte della regia. Nel gioco dell’Intesa Vincente i Palloni Sgofiati hanno fronteggiato i campioni di Latina, i Rubabandiera che – pur avendo indovinato un numero maggiore di parole – hanno avuto evidenti difficoltà con le regole del quiz di Rai1.

Ci spieghiamo meglio: Sabrina, la ragazza deputata a pronunciare la parola seguendo gli indizi di Gian Marco e Tommaso, è stata costretta a mettercela tutta per vincere poiché in ben due occasioni sono scattati i bip a Reazione a Catena. I suoi due amici, infatti, per il termine ‘profumo’ e ‘cubo’ hanno menzionato marche e marchi di pubblicità, invalidando così la risposta.

Generalmente i bip si utilizzano per censurare parolacce impronunciabili, tuttavia le regole di Reazione a Catena sono chiare ed è vietato pronunciare il nome di brand famosi e riconoscibili. Eppure gli spettatori che seguono da anni il quiz game in access prime time hanno ricordato come in passato, per altri concorrenti, al momento dell’Intesa Vincente, fossero date per buone questo tipo di parole.

“#reazioneacatena quello dei marchi è ipocrisia pura: l'anno scorso alcuni dissero Vespa (il motorino) e gliela diedero buona” ha infatti puntualizzato Pierluigi, “Si ma decidetevi, o annullate tutti i marchi o li accettate, non potete decidere in base a chi vi sta più simpatico dai #reazioneacatena” ha rilanciato un’altra utente delusa.

Tra gli indignati per aver sentito i bip a Reazione a Catena, comunque, figurano anche spettatori che cinguettano: “E io che al 'bip' credevo avessero bestemmiato #reazioneacatena”.

Vedremo se questa sera i Rubabandiera riusciranno a non pronunciare alcun marchio, oppure al contrario batteranno il loro personalissimo record di due bip nel giro di pochi secondi. Per la cronaca il trio di Latina ha intascato la somma di 915 euro per aver indovinato la parola ‘principio’ a cui si aggiungo 15.250 euro vinti lunedì 17 luglio.

