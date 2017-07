Bim Bum Bam, il ricordo di Roberto Ceriotti: 'Il segreto? Dietro le quinte ci divertivamo tantissimo'

In occasione della messa in onda di Vite da copertina - Che fine hanno fatto? su Tv8 ci siamo fatti raccontare da Roberto Ceriotti i segreti di Bim Bum Bam.

di Grazia Cicciotti - 25 Luglio 2017

In occasione della messa in onda di Vite da copertina - Che fine hanno fatto?, andato in onda su Tv8, abbiamo intervistato Roberto Ceriotti, storico volto di Bim Bum Bam, per farci raccontare cosa ha significato per lui quella bellissima esperienza. Ecco cosa ci ha detto.

La puntata di Vite da copertina - Che fine hanno fatto? dedicata a Bim Bum Bam è andata in onda il 28 giugno. Sei stato chiamato a raccontare uno dei programmi più iconici della tv per ragazzi. Voglio sapere innanzi tutto da te che effetto ti fa ricordare quei tempi…

Il ricordo che ho è splendido, perché son stati anni davvero belli sotto ogni punto di vista, soprattutto da quello del divertimento, e questo credo che trasparisse. Anzi, forse il vero segreto di Bim Bum Bam è che noi ci divertivamo veramente tanto a fare ciò che facevamo, e questo il pubblico lo capiva. Professionalmente è stato molto interessante, facevamo un programma bello, importante, studiato, serio. Mi sento, ma parlo anche a nome dei miei colleghi, di essere stato un po’ il babysitter dei bambini dell’epoca e il riscontro ce l’abbiamo quotidianamente, quando le persone ci riconoscono, ci fermano per strada e parlano con noi. La positività e la lucentezza nei loro occhi ci dice che siamo stati bravi, dai (ride, ndr)! Senza falsa modestia!

Ti do ragione, anzi va detto che all’epoca era forse l’unico programma per ragazzi e voi eravate quasi delle icone. Adesso la tv è diversa, soprattutto quella rivolta ai ragazzi. Che ne pensi?

Sicuramente è difficile fare un paragone tra la tv dei ragazzi di allora e quella di adesso, anche perché quello che facevamo noi era 'conduzione'. Prendevamo per mano i bambini - anzi, i ragazzi in generale - e li accompagnavamo tra un cartone animato, una sit-com e l’angolo della posta… per cui penso non sia possibile fare un paragone. Ora ho dei figli e vedo che ci sono cartoni animati e pubblicità, la conduzione è inesistente. Perché però non potrebbe essere ancora così? Con un linguaggio diverso, più moderno, coi social che entrano nel programma: i bambini per me sarebbero più contenti. L’effetto è un po’ come vedere Sanremo ascoltando solo le canzoni, senza conduttore.

Manca l’idea di prendere per mano lo spettatore e farlo sentire a casa, forse?

Esatto, so per certo che i genitori dell’epoca poi si fidavano. Lasciavano tranquillamente i bambini davanti alla tv quando c’era Bim Bum Bam. Per due ore potevano respirare.

Secondo te perché oggi non si avverte più questa necessità?

Secondo me c’è la necessità, ma non c’è la voglia. Forse perché è più comodo così, ma il bisogno c’è eccome. Mi chiedo perché non agiscano, ma non mi sono mai dato una risposta. E nessuno me l’ha mai data.

A proposito dei tuoi figli, fai mai vedere loro le vecchie puntate di Bim Bum Bam?

Sai, uno ha 6 anni e l’altra ne ha 3. Ho fatto vedere qualcosa, ma soprattutto quella più piccola capisce poco. Invece il figlio più grande quando ha visto le registrazioni si è imbarazzato. Si chiedeva cosa ci facessi in quella scatola e gli dava fastidio anche che la gente mi fermasse per strada. Ora ha 6 anni, è innamorato dei supereroi quindi con Bat Roberto faccio anche la mia figura, e apprezza di più. Capisce perché mi fermano ed è anche contento. Ne parla anche a scuola, menomale che le maestre hanno un’età consona e sanno di cosa parla (ride, ndr).

Qual è il ricordo più bello che ti porti dietro di quegli anni?

Quello legato alla compagnia che si era creata. Non solo i miei colleghi stretti - Carlotta, Marco, Debora e i doppiatori dei pupazzi - ma proprio tutti, dalla regia ai cameraman, passando per gli elettricisti e i macchinisti. Il gruppo era strepitoso, tanto che andavo a dormire la sera e non vedevo l’ora che arrivasse il giorno dopo per andare in studio e divertirmi.

Penso ci fosse però anche tanta professionalità…

C’era tantissimo lavoro dietro quello che poi andava in onda, che era la punta dell’iceberg. Grande lavoro degli autori, della produzione, della redazione… Alessandra Valeri Manera, che è la mente dietro tutto, era una persona straordinaria: rigida, perché era giusto che fosse così per un programma per bambini, ma ci seguiva sempre e se qualcosa le 'suonava' storto alzava il telefono e ce lo faceva subito notare. Ma aveva ragione, era una rigidità positiva, anche perché si è visto negli anni che aveva ragione lei.

Come vedresti oggi un programma simile nella tv generalista?

La tv generalista sta dedicando pochissimo spazio ai ragazzi. Non vorrei dire una fesseria, ma mi pare che non ci sia nulla per i bambini. Per cui lo vedrei benissimo: basterebbe modernizzare il format, perché oggi Bim Bum Bam sarebbe improponibile, con quei tempi dilatatissimi. Oggi i bambini sono rapidi in tutto, per cui sicuramente bisognerebbe cambiare qualcosa, ma - a parte questo - perché no? Credo che funzionerebbe.

