Beautiful non va più in onda: la soap sospesa su Canale 5. Ecco cosa è stato deciso

Mediaset ha deciso di sospendere la programmazione estiva della soap sostituendola con un doppio appuntamento con la spagnola Una vita: ecco le ultime anticipazioni di Beautiful direttamente dall'America

27 Luglio 2017

SHARE

Sarà un'estate senza Beautiful quella delle migliaia di fan italiani della soap: Mediaset ha deciso infatti di sospendere la messa in onda delle puntate per tutto il mese di agosto, sostituendole con il doppio appuntamento con Una vita.

BEAUTIFUL, CHE GAFFE CON IL GRANA PADANO!

La soap spagnola a sua volta è stata spostata dalla collocazione nella prima serata di domenica dopo i disastrosi risultati di Auditel: il suo ritorno con due puntate giornaliere farà quindi tirare un sospiro di sollievo ai molti fan.

Mentre gli scorsi anni durante l'estate il minutaggio delle puntate di Beautiful si era addirittura allungato, quest'anno la soap chiuderà i battenti dal 4 fino al 28 agosto: tre settimane di stop che vanno ad aggiungersi al divario di 7 mesi che separa la messa in onda italiana da quella americana.

ERA BELLA E SENSUALE IN BEAUTIFUL, ORA E' DIVENTATA COSI': LE FOTO SHOCK DI STEFFY

Le storie sono quindi andate avanti, vediamo come con le ultime anticipazioni a stelle e strisce:

Al momento in Italia la storia fra Quinn e Ridge è appena iniziata, mentre in America siamo già al punto in cui lo zampino di Sheila ha fatto sì che Eric venisse a sapere tutto e decidesse di fuggire. Ridge tiene ancora il piede in due scarpe e nelle puntate italiane è pronto a portare all'altare per l'ennesima volta Brooke Logan, mentre in quelle americane Brooke, scoperto l'inganno, torna fra le braccia di Bill e lo sposa. Sono diventati marito e moglie anche Steffi e Liam, che restano insieme nonostante Wyatt: lui al momento sembra più interessato a Katie Logan.

foto @archivio - facebook