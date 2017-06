Beautiful, che fine ha fatto Sheila Carter? Clamorosa notizia

Beautiful, è stata l'artefice di sequestri, raggiri ed inganni ed ora Sheila Carter sta per tornare nella soap tanto amata in Italia. Ecco il video che svela la grande novità

di Eleonora D'Urbano - 12 Giugno 2017

Beautiful, anticipazioni: Sheila Carter pronta a tornare dopo 14 anni di assenza. Ha sparato lei a Quinn?

È tornata: per la gioia dei fan di Beautiful, presto anche in Italia rivedremo nel cast dell’amatissima e altrettanto longeva soap opera Sheila Carter (al secolo Kimberlyn Brown), la cattivissima ex moglie di Eric ricomparsa dal nulla dopo 14 anni di assenza a partire dalla puntata 7604 andata in onda in America il 9 giugno scorso.

Un breve inquietante video pubblicato sui canali social di Beautiful ha annunciato il ritorno di uno dei personaggi più malefici, instabili e senza scrupoli in 30 anni di storie della famiglia Forrester: è stata l’artefice di sequestri, raggiri, inganni, è stata lei ad aver tentato di uccidere Stephanie, Brooke e Taylor e ora potrebbe essere stata lei ad aver sparato a Quinn.

Non a caso, infatti, la sua venuta coincide col tentato omicidio della donna di Eric: dunque non è stata Katie, l’altra spasimante del patriarca dei Forrester, a voler Quinn fuori dai giochi?

Mantenere il segreto per Kimberyn Brown non è stato affatto facile: come ha dichiarato a tvinsider.com, per evitare anche il minimo sospetto che fosse tornata sul set di Beautiful, era solita entrare negli studios da un ingresso secondario con tanto di occhiali scuri e cappello.

Neanche i suoi familiari – ha ammesso ancora l’attrice di Febbre d’amore – sapevano nulla del suo riavvicinamento al cast della soap, avvenuto in occasione della reunion sul set fotografico per festeggiare il 30° anniversario di messa in onda sulla CBS. Insieme al produttore esecutivo Brad Bell, infatti, hanno pensato di disseppellire il personaggio di Sheila Carter e portare altro scompiglio a Los Angeles.

Ovviamente, i fan sono più che entusiasti di vedere Kimberlyn Brown di nuovo presso le Forrester Creations.

