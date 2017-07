Alba Parietti querelata da Selvaggia Lucarelli: ecco il duro sfogo sui social della showgirl dopo la notizia

Alba Parietti, dopo l'esperienza di Ballando con le stelle, ha ricevuto una querela da Selvaggia Lucarelli. La showgirl prima ha diffuso la notizia della querela e poi ha pubblicato un lungo post dove si è sfogata e ha parlato dei tanti anni di carriera e del brutto episodio accaduto solo ora.

di Eleonora D'Urbano - 27 Luglio 2017

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare: bene, prepariamoci ad una vera e propria guerra, non solo mediatica, ma anche giudiziaria tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli dopo la querela della blogger che avrebbe chiesto alla showgirl 180mila euro di danni per diffamazione.

Sappiamo tutti molto bene come siano andate le cose a Ballando con le Stelle: sin dall'inizio la concorrente e la giudice si sono attaccate a vicenda trascendendo e sconfinando in ingiurie, calunnie e offese personali: a breve, chi in un modo, chi in un altro, entrambe ne pagano le conseguenze.

Come ha anticipato Dagospia, Selvaggia Lucarelli e il compagno hanno deciso di adire per vie legali e chiedere un esoso rimborso, ma Alba Parietti non è stata a guardare ed è immediatamente corsa ai ripari chiedendo aiuto all'esercito di fan e followers sui social affinché potessero reperire il materiale fotografico, i post e tutto il necessario per dimostrare la sua assoluta innocenza.

L'appello lanciato al popolo del web è stato ascoltato e oggi ha voluto ringraziare quanti si sono affrettati a cercare prove che confuterebbero le accuse della giornalista.

“Grazie a tutte le persone che si sono prodigate a ritrovare materiale fondamentale video e sui social per permettermi, insieme al mio avvocato Daniela Missaglia , di procedere al più presto a controquerelare la signora Lucarelli – ha fatto sapere la Parietti sul suo profilo Facebook – Ho subito vessazioni, derisioni sotto gli occhi di tutti, certo lo sapevo , ma questo faceva parte del " gioco ", poi diffamazioni .oltre che violazioni della mia privacy leggendo e pubblicando posta privata manipolata ad arte, sono stata esposta a calunnie ,sentendomi attribuire frasi travisate o mai addirittura pronunciate”.

“In 42 anni (ben più di 35) che faccio questo mestiere e litigo, discutendo con politici, colleghi, intellettuali ecc, mai avrei pensato di dovermi difendere e contrattaccare un "giudice "di uno show televisivo” ha continuato a sfogarsi la showgirl, prima di concludere dicendo “Siamo nel tragicomico” e ringraziare nuovamente lo staff del suo avvocato.