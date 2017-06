La nostra intervista a Federica Carta, che ci racconta la sua avventura ad Amici e il nuovo album.

di Grazia Cicciotti - 13 Giugno 2017

SHARE

Federica, l'album dopo Amici: 'Mi sento più completa e più consapevole'

Dopo l’esperienza ad Amici, che l’ha vista arrivare in finale dopo un lungo percorso guidato dalla coach Elisa, Federica Carta (in arte semplicemente Federica) presenta finalmente la sua ‘fatica’, vale a dire il suo esordio discografico.

Omonimo - perché a sui dire la rappresenta in tutto e per tutto - e ufficialmente rilasciato il 19 maggio, anche se in radio vi sarà sicuramente capitato di sentire già da prima Dopotutto, il singolo apripista. Le tracce in totale sono 9 e vantano grandissimi autori (dalla stessa Elisa a Federica Abbate), mentre la produzione è stata affidata a Andrea Rigonat.

“Mi sento cresciuta artisticamente grazie ad Amici - rivela Federica ai nostri microfoni - perché sono cresciuta anche come persona. Mi sento più completa rispetto all’inizio, più consapevole di quello che è il mondo della musica e anche di cosa sia la musica. E’ come quando innaffi una pianta: se le dai amore, lei fa uscire i suoi fiori e i suoi frutti. Se alla musica dai amore, ti dà tanto in cambio. E’ stato uno degli insegnamenti essenziali di Elisa”.

Ecco la tracklist dell’album: Ti avrei Voluto dire, Se ancora c'è, Dopotutto, Forte e chiaro, Lo sbaglio migliore, Sconfinata eternità, People talk to me, Mai così felice e Attraversando gli anni. Federica ha collaborato alla scrittura di due brani People talk to me e Attraversando gli anni.

foto@UfficioStampa