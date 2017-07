Amadeus lascia Reazione a Catena? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Amadeus non ci sarà più al timone di Reazione a Catena nella prossima stagione di Rai1: se l’indiscrezione fosse vera, saremmo davvero davanti a qualcosa di clamoroso. Ecco chi potrebbe sostituirlo

di Giuseppe Guarino - 12 Luglio 2017

Spunta un’inaspettata indiscrezione su uno degli uomini di punta della Rai, il conduttore di Reazione a Catena Amadeus. Nelle ultime ora si sta infatti facendo sempre più concreta la possibilità che, dopo quattro stagioni, il presentatore non venga confermato alla guida del quiz estivo. La notizia avrebbe del clamoroso, ma si inserirebbe nel contesto della rivoluzione di casa Rai in vista della prossima stagione televisiva.

Tuttavia, quest’estate Reazione a Catena sta ottenendo un enorme successo, sbaragliando la concorrenza e confermandosi come una tra le trasmissioni più seguite della tivù pubblica. Sostituire il conduttore del programma appare quindi una scelta abbastanza incomprensibile. Si sarà incrinato qualcosa nel rapporto tra Amadeus e Viale Mazzini? O c’è qualche retroscena del quale siamo all’oscuro?

Tra l’altro, secondo quanto riportato da Dagospia, negli studi Rai di Napoli sarebbero già in corso i provini per sostituire il conduttore ravennate. Si parla di due volti già noti al pubblico televisivo, come Massimiliano Ossini e Federico Quaranta. Il primo è alla guida di Mezzogiorno in Famiglia, mentre il secondo è parte del cast de La Prova del Cuoco. Nomi molto più deboli di Amadeus, nota il sito di Roberto D’Agostino, ai quali si affiancano quelli degli attori Paola Minaccioni, Simone Montedoro e Sergio Assisi.

Il motivo del cambio di conduttore potrebbe però essere meno drammatico di quanto si pensa: tra qualche giorno sarà infatti rivelato il nuovo conduttore del Festival di Sanremo. A riguardo, le quotazioni di Amadeus stanno salendo, tant’è che il suo è uno dei nomi più papabili dopo il cantante Mika. Dopo i tre festival di Carlo Conti, quindi, la kermesse musicale potrebbe avvalersi ancora una volta di un presentatore proveniente dal mondo dei quiz preserali. Sarà per questo che la Rai sta cercando un volto nuovo per Reazione a Catena?