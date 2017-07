Amadeus e il bluff ad inizio carriera, solo ora si scopre cosa ha fatto

Una bugia a fin di bene, il tanto amato conduttore televisivo svela in un'intervista come è riuscito ad entrare nel mondo dello spettacolo. In pochi conoscono questo episodio che vede coinvolto anche Claudio Cecchetto. Ecco cosa è accaduto

di Francesca Demirgian - 19 Luglio 2017

SHARE

Oggi è il conduttore di uno dei quiz show più amati dagli italiani, ma come è iniziato il suo percorso in tv e, ancora prima, in radio? Stiamo parlando di Amadeus che, da diversi anni è al timone del fortunato Reazione a Catena. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni è stato lui stesso a svelare come è avvenuto negli anni '80 il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, confessando di aver detto anche una piccola bugia per farsi strada.

Al settimanale, il timoniere di Reazione a Catena ha raccontato qualche aneddoto sulla sua carriera, in particolare su quella determinazione che lo ha spinto all'inizio: "Vivevo a Verona. C'era una data del Festivalbar all'Arena. Sapevo che Vittorio Salvetti alloggiava nel tale albergo e lo avvicinai nella hall. ‘Le vorrei dare un mio provino' – disse Amadeus al patron dell'evento musicale – ‘Va bene, salgo in camera e scendo subito'”, gli rispose Salvetti.

Amadeus aspettò ben sei ore nella hall: “non un caffè, non una pipì”, ma quando Salvetti scese rimase colpito dalla determinazione di quel ragazzo e lo presentò a Claudio Cecchetto.

Amadeus ha spiegato che, al tempo, Cecchetto cercava persone di Milano, così lui bluffò dicendo di abitare vicino alla radio (dunque a Milano e non a Verona) e di fare il doppiatore di telenovelas: “Prese il mio provino dicendo: ‘Ti farò sapere'. Il giovedì successivo mi chiamò per dirmi che avrei cominciato il lunedì, turno dalle 7 alle 9”.

Amadeus trovò una pensione tristissima con il bagno in comune a Milano e per qualche tempo rimase lì. Poi cominciò a fare avanti e indietro da Verona: “La mattina alle 4 mi svegliavo per prendere un treno locale fino a Brescia e poi un espresso fino a Milano, alle 7 ero in radio. Dopo un paio di mesi ero distrutto. Andai da Cecchetto e gli confessai tutto, convinto che mi avrebbe licenziato, invece mi aiutò a trovare un monolocale. Sono riconoscente a Claudio".

Una bugia a fin di bene, insomma, che ha dato inizio ad una brillante carriera …