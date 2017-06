Ale e Franz, Buona la prima: ecco cosa accade durante la messa in onda del programma

Dopo ben otto anni di assenza dal piccolo schermo, ieri sera Ale e Franz sono tornati protagonisti della prima serata di italia 1 con lo show comico 'Buona La Prima'. Ecco cosa è accaduto durante la messa in onda della prima puntata

di Ilaria Berlingeri - 15 Giugno 2017

SHARE

Guidati dalla bandiera con l' Hashtag #BuonaLaPrima, il popolo del web impazza per il ritorno di Ale e Franz, su Italia 1. Nel corso dell'esilarante sit-show Buona la Prima, dove tutto è basato sull’improvvisazione, Twitter è stato invaso da applausi a scena aperta 2.0. Ed ecco che @ElisabettaLuP scrive: “Non potete capire quanto io sia felice. È da anni che aspettavo il ritorno di Buona la prima” e @_peaceloveteen le fa eco “Quanto mi era mancato questo programma, è uno dei più geniali e divertenti di sempre!”



Basato sul format tedesco Schillerstraße, Buona la Prima, andò in onda per la prima volta nel 2007 e durò tre stagioni. Interrotto nel 2009, torna dopo otto anni, per sei nuovi episodi, rientrando di diritto, tra i programmi Mediaset più divertenti di sempre. Gli attori, all'oscuro di tutto, recitano una storia senza copione, basandosi su un canovaccio e sulle indicazioni ricevute in cuffia dai suggeritori. Lo spettatore si diverte a vedere come Ale e Franz riescono a costruire in tempo reale gli sketch. Francesco Pannofino e Graziano Cesari sono state le voci guida del debutto.

Il duo comico è affiancato da Katia Follesa, esilarante colf che appare d’improvviso per rendere complicata l’esistenza dei due protagonisti e dall'amico di una vita Sandro, alias Alessandro Betti. A loro si aggiunge il "vicino di casa" Enzo Paci. Katia e Sandro hanno riscosso una valanga di commenti divertiti “Ale e Franz faranno anche ridere, ma Katia e Sandro insieme sono da infarto” scrive @valeria_haner e @njght_changes sostiene: “voglio una Katia e un Sandro nella mia vita per non smettere mai di ridere” ed ancora: “Che bello #buonalaprima! @FollesaKatia regina indiscussa alla corte dell'improvvisazione comica con Ale, Franz e la bravissima combriccola!” ribatte @songase975. E mentre c'è chi ipotizza inediti format, come @psycholock che propone “

Una serie con Katia e Sandro che commentano programmi TV a caso e improvvisano una love story è possibile?”, @Luca_Episcopo lancia un appello “Vi prego, non fatemi aspettare altri 8 anni per la prossima serie”. Al termine della messa in onda a cinguettare questa volta è Katia: "Grazie a tutti amici! Niente male come ritorno! W Buona la Prima! W ridere e che cavolo... c'è bisogno di star bene dai!”. Ed è proprio vero. C'è bisogno di ridere e star bene, ed il pubblico ha voluto dimostrarlo con ogni mezzo!