Alberto Angela, Stanotte a San Pietro: curiosità e retroscena

Alberto Angela, Stanotte a San Pietro, retroscena e curiosità sull'affascinante viaggio in uno dei luoghi più saturi di storia e mistero del mondo: la città del Vaticano

di Francesca Di Belardino - 27 Dicembre 2016

SHARE

Stanotte a San Pietro, Alberto Angela accompagna gli spettatori in un viaggio intimo e suggestivo nel cuore del Vaticano: San Pietro, la Cappella Sistina, la Pietà, i giardini Vaticani, tutti i tesori e i misteri della città pontificia verranno svelati con la passione e lo charme che hanno fatto di Alberto Angela un idolo non solo degli appassionati d'arte, ma anche delle donne e del web.

Il viaggio di Alberto Angela nei Musei Vaticani, che andrà in onda stasera alle 21.00 su Rai1, è stato anticipato dalla messa in onda di un making of, un dietro le quinte del lungo e puntiglioso lavoro che ha portato alla realizzazione di questo incredibile documentario, che arriva dopo altri due prodotti dello stesso genere, agli Uffizi di Firenze e al Museo Egizio di Torino. Come già gli altri documentari, Stanotte a San Pietro è realizzato in 4K HDR e ad arricchire la narrazione ci saranno anche due grandi ospiti, Carlo Verdone e Giancarlo Giannini.

Alberto Angela ha svelato qualche retroscena sulla Città del Vaticano, che è decisamente uno dei luoghi più misteriosi del mondo: durante il viaggio nell'archivio segreto, ad esempio, ha mostrato il citofono che riporta l'esatta dicitura "archivio segreto".

Non solo: i segreti di 2000 anni di storia verranno esaminati dalla troupe Rai, capeggiata dal solerte Alberto Angela, con metodi degni di CSI. Grazie alle tecniche della polizia scientifica -come si legge nella nota stampa Rai- Angela riuscirà infatti a far rivivere la città dei Papi in una luce nuova.

Queste le parole di Alberto Angela su Stanotte a San Pietro:

"Per oltre vent'anni abbiamo filmato di notte nei musei più importanti del mondo. È l'unico momento possibile per filmare le sale vuote o i reperti preziosi fuori dalle vetrine perché non ci sono visitatori. Ma di notte il Museo cambia volto. Siete solo voi davanti ai capolavori immersi nel silenzio. Il Museo sembra quasi mostrarvi e offrirvi i suoi tesori in un'atmosfera di intimità. Ho sempre voluto trasmettere e regalare questa atmosfera che ho respirato ai telespettatori. Così negli anni mi è venuta l'idea di questo programma. Immaginate: uscito l'ultimo visitatore, il direttore vi consegna le chiavi del museo che è “vostro" per tutta la notte fino all'alba. Solo voi e i capolavori della genialità dell'uomo nei secoli. Passo dopo passo il museo vi svela i suoi segreti facendo riemergere un passato dimenticato da millenni...”

I molti fan di Alberto Angela, ne siamo certi, aspetteranno stasera 27 dicembre con grande trepidazione!