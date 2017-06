A torto e ragione addio dai palinsesti Rai, le parole al veleno della conduttrice Monica Leofreddi

Una doccia fredda per la bionda conduttrice Monica Leoffreddi che non si aspettava la cancellazione del programma A Torto e ragione da Raiuno. Le parole al veleno pubblicate su Twitter e la riposta di alcune sue colleghe fanno capire l'incredulità sulla scelta dell'eliminazione del programma

di Giuseppe Guarino - 30 Giugno 2017

SHARE

La chiusura di Torto o Ragione si temeva già da un po’, tant’è che Monica Leofreddi aveva salutato commossa il suo pubblico durante l’ultima puntata, ma la definitiva cancellazione è arrivata come una doccia fredda.

L’ufficialità è giunta infatti con l’annuncio dei palinsesti per la prossima stagione, che non riconfermano il tribunale televisivo di Rai Uno. Arrivato alla nona stagione, il programma era nato nel 2008 con il titolo di Verdetto finale e la conduzione di Veronica Maya, sostituita per un breve periodo da Tiberio Timperi e poi, dal 2014, proprio dalla Leofreddi. Il motivo della chiusura sembra essere il calo di share dell’ultima edizione, sceso ai minimi storici del 10%.

In ogni caso, la Leofreddi non sembra averla presa troppo bene, tant’è che ha pubblicato a caldo un tweet velenoso che sembra riferito proprio alla vicenda: “Oggi farò molta fatica a non dire ciò che penso. #civuoleclasse anche quando si subiscono #ingiustizie. Vero?”.

Poi, però, ha corretto il tiro lasciando un meno risentito messaggio di ringraziamento: “Ho appreso oggi che #tortooragione non ci sarà più..Grazie a tutti voi per l'affetto con il quale ci avete seguito in questi anni”.

Su Twitter, la conduttrice ha ottenuto la solidarietà di tantissimi fan e di alcune colleghe, ossia Giorgia Luzi e Rita Dalla Chiesa. L’ex presentatrice di Uno Mattina Storie Vere ha lasciato un messaggio in merito alle “ingiustizie” citate dalla Leofreddi: “Soprattutto se a subirle sono quelle brave e che non vengono "difese" come dovrebbero(chissà come mai)”.

La Dalla Chiesa, che ha partecipato alla trasmissione come presidente di giuria, ha invece rinnovato con affetto la sua stima per Monica: “Io ringrazio te per avermi accolta con stima e affetto. Per le risate che ci siamo fatte.Per essermi trovata accanto una professionista vera”.

Fatto sta che la polemica sui palinsesti sembra solo all’inizio e, dopo L’Arena e Torto o Ragione, tanti fan rimangono sul piede di guerra nei confronti della Rai.