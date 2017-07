18 luglio 2003: l'addio a Sandro Ciotti

Nel 2003 l'addio a Sandro Ciotti, indimenticabile telecronista sportivo.

di Grazia Cicciotti - 17 Luglio 2017

Il 18 luglio del 2003 moriva a Roma Alessandro Ciotti, meglio noto come Sandro, celebre radiocronista e telecronista sportivo.

Impossibile dimenticare infatti la voce di Sandro, che ha accompagnato gli italiani nel corso di tantissimi eventi di sport, soprattutto calcistici. La carriera di Ciotti inizia nel 1954 come giornalista, soprattutto musicale, per poi passare alla radio. Nel 1958 l’ingresso in Rai: sono gli anni de L’uomo del giorno per Domenica Sport, L’angolo del jazz e successivamente Il liscio.

Ma non solo: Ciotti ha messo la sua firma sotto canzoni di successo, ha condotto otto edizioni de La domenica sportiva e vanta persino la regia di un documentario calcistico. In totale, ha seguito come inviato 40 Festival di Sanremo, 14 Olimpiadi, 15 Giri d'Italia, 9 Tour de France e oltre 2.400 partite di calcio nella popolare trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto fino al 1996.

L’ultima radiocronaca risale proprio alla stagione 1995-1996, quando ha commentato la partita Cagliari-Parma nell’ultima giornata del campionato, annunciando che gli sarebbero enormemente mancati i suoi ascoltatori. Il sentimento era ovviamente reciproco: il brillante umorismo di Ciotti e la sua voce roca (diventata così nel 1968 in seguito a un edema alle corde vocali) lo hanno reso unico e tuttora indimenticabile.

