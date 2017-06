Skype non funziona oggi 20 giugno 2017: problemi in tutto il mondo: colpa di un hacker? Video - Foto

Sono state ore di blackout per Skype, la nota app di messaggistica istantanea di Microsoft andata in down oggi, martedì 20 giugno 2017 dalle prime ore della mattina: i problemi di Skype sono stati segnalati in tutto il mondo, forse è stato un attacco hacker? Ecco come stanno le cose ora