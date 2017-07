Tania Cagnotto commenta i tuffi dei Mondiali Budapest 2017, ma qualcosa non va: arrivano le critiche sui social

Da una settimana sono iniziati i Mondiali di Nuoto di Budapest 2017. Per il primo anno la nostra Tania Cagnotto presenzia nel ruolo di commentatrice. Come sarà andato il suo esordio in questa suo nuova avventura? Arrivano alcune critiche dai social. Ecco cosa non va proprio...

di Eva Santonico - 21 Luglio 2017

Tania Cagnotto commenta i tuffi di Budapest 2017, scoppia la bufera sui social

A Kazan 2015 Tania Cagnotto portò a casa la medaglia d’oro per i tuffi dal trampolino di 1 mt, a Rio 2016 ha vinto altre 2 medaglie che l’hanno fatta entrare nella storia dello sport italiano, poi l’addio a Torino ai Campionati Italiani con un tuffo a bomba e l’inizio di una nuova avventura nei panni di commentatrice ai Mondiali di Budapest 2017.

L’entusiasmo misto a malinconia mostrato su Instagram dove ha dato l’annuncio ai fan prima di partire alla volta dell’Ungheria scrivendo “inizia il mio primo #mondiale da #commentatrice, sarà dura guardare la mia gara”, potrebbe in parte essere minato dalle aspre critiche social indirizzate a Tania Cagnotto dal popolo del web. Tanti spettatori che hanno seguito le gare dei tuffi, infatti, hanno avuto da ridire sulla sua voce, non tanto per il difetto della ‘erre moscia’, quanto perché risulterebbe poco gradevole.

“Tanto è brava la Cagnotto quanto irritante la sua voce #budapest2017” tuona un utente su Twitter, “La voce di Tania Cagnotto rende insopportabili i tuffi. #budapest2017 #Budapest17 ” ha rilanciato un altro e così via…

Al di là della voce nel commentare i tuffi, c’è chi ha notato una certa inclinazione da parte di Tania a ‘gufare’ per gli avversari degli Italiani, senza essere imparziale (“Tania Cagnotto gufa tutti, mito #Budapest2017”), mentre moltissimi hanno espresso rammarico per non vederla presente sul podio insieme a tante sue ex colleghe: “Tania Cagnotto che commenta e non gareggia in quella che è sempre stata la sua gara: SPERAVO DE MORÌ PRIMA” ha commentato una sua fan.

Speriamo che Tania Cagnotto migliori alla svelta anche nella telecronaca, secondo noi avrebbe bisogno di un bell’incentivo, magari vince la medaglia di commentatrice dell’anno!

