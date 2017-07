Sul palco del Viteculture Festival per il dodicesimo appuntamento arrivano due fra i nomi più acclamati del panorama rap e hip hop italiano: Dargen D'Amico e Mecna. La nostra recensione.

di Francesca Amodio - 19 Luglio 2017

Sul suggestivo palco dell'Ex Dogana il doppio live dei rapper italiani Dargen D’Amico e Mecna.

Dodicesimo appuntamento quello di stasera per il Viteculture Festival all’interno della splendida cornice urbana dell’Ex – Dogana di Roma, che ha visto sul suggestivo palco sormontato dalla tangenziale capitolina il doppio live dei rapper italiani Dargen D’Amico e Mecna.

Fra i nomi più acclamati in Italia del panorama rap e hip – hop attuale, ad aprire le danze è il milanese D’Amico, che suonerà per tre quarti d’ora circa prima di lasciare il palco al collega Mecna. Classe 1980, con un passato che lo vede attivo nel primo gruppo di quelli che poi sarebbero diventati i futuri Club Dogo, Gué Pequeno e Jake La Furia, per Dargen D’Amico la svolta solista arriva nel 2006 con l’album “Musica senza musicisti”, pubblicato dall’etichetta discografica indipendente fondata da Dargen stesso, la “Giada Mesi”.

Da lì in poi la fortunata epopea di Dargen D’Amico, oggi trentasettenne, continua per altri sei dischi, di cui l’ultimo, “Variazioni” (Universal Music Group), uscito proprio nel gennaio di quest’anno, e svariate collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra, Alborosie, Marracash, Two Fingerz, Fedez, Stylophonic, Omar Pedrini, Levante e moltissimi altri, attraverso cui si impone nel panorama rap e non solo con quello che egli stesso definisce “cantautorap”: ed in effetti è proprio questo che propone l’artista, una musica di qualità a cavallo fra il rap tout – court e il lirismo e la ballata della musica d’autore, che non nasconde un certo amore per Dalla, Battiato, Jannacci.

I testi di Dargen D’Amico infatti risultano sempre molto originali e intrisi di un calibrato equilibrio fra la contemporaneità delle rime attuali e la classicità del brano cantautorale d’un tempo senza tempo, la cui bellezza del suono e delle parole rimane immutabile nelle ere musicali e resistente alle mode e agli orpelli.

Il pubblico romano, fatto per la maggior parte di giovanissimi e giovanissime ma non solo, apprezza le rime ragionate di D’Amico, a tratti scatenato a tratti assorto, ma sicuramente rapito dall’atmosfera che Isabella Turso, pianista italiana con cui Dargen registra il suo ultimo lavoro, e Diego Maggi, tastierista che vanta collaborazioni con Verdena, Elio e le Storie Tese, Rocco Tanica e molti altri, contribuiscono a creare.

L’atmosfera è quindi oramai carica per accogliere il trentenne Mecna, pugliese di nascita e milanese d’adozione, tra le figure più seguite in Italia per ciò che riguarda il rap ed il cosiddetto “elettrorap”, vale a dire la fusione di rap e musica elettronica, di cui Mecna è un indiscusso maestro almeno da un lustro, cioè da quando nel 2012 la critica accoglie più che positivamente il suo “Disco Inverno” (Macro Beats), che vede al suo interno, fra gli altri, collaborazioni con Ghemon, Bassi Maestro, Andrea Nardinocchi.

Sempre per la Macro Beats esce a gennaio di quest’anno il fortunatissimo “Lungomare Paranoia”, la vera e propria consacrazione di Mecna, che entra immediatamente nella lista dei dieci dischi più venduti in Italia.

Il pubblico è in totale visibilio, il carisma di questo giovane artista è innegabile e assolutamente coinvolgente, con una presenza scenica non indifferente, un flow accattivante e quella sua capacità poetica di sparare rime come fossero versi, e le strofe come fossero passi di un racconto.

Sembra esserci un filo conduttore infatti nei pezzi di Mecna, a cavallo fra l’allegria zampillante di alcuni testi e la melanconia mista alla malinconia e alla nostalgia di altri, il tutto perfettamente riuscito in un mix finale di versatilità ed eterogeneità, il tutto coadiuvato da un sound elettronico energico e mai banale, che convince alla grande.

Il pubblico dell’Ex – Dogana quindi gradisce in toto questo doppio show di due degli artisti più interessanti della scena rap giovanile attuale, di cui sentiremo parlare di sicuro negli anni a venire.