L'ultimo concerto capitolino degli Elio e le Storie Tese al Viteculture Festival

Sul palco del Viteculture Festival, gli Elio e le Storie Tese festeggiano gli oltre trentasette anni di sfavillante carriera, e salutano il pubblico con il loro ultimo concerto capitolino.

di Francesca Amodio - 29 Luglio 2017

Continua il conclamato successo di una delle rassegne estive capitoline più seguite dal pubblico della Capitale, il Viteculture Festival dell'Ex – Dogana di San Lorenzo, fra le cornici urbane più suggestive di questa calda estate romana, che tra un regionale veloce che passa, un aereo che atterra e una macchina che nella notte sfreccia sulla tangenziale est rappresenta uno dei punti più verdi, musicalmente parlando, per ciò che concerne l'offerta artistica del cartellone, fra nomi nazionali e internazionali, talentuosi emergenti e mostri sacri italiani.

Fra questi ultimi figurano naturalmente i milanesi Elio e le Storie Tese, che festeggiano gli oltre onoratissimi trentasette anni di sfavillante carriera e che vengono accolti da una vera e propria marea di pubblico romano, considerando soprattutto l'ultima sconcertante comunicazione ufficiale della band che solo quattro mesi fa ha annunciato lo scioglimento tramite un video su Facebook che recitava così i motivi dell'improvviso e definitivo cambio di rotta:

“Le insanabili frizioni e le discussioni esplose tra i membri del gruppo del complessino sul pullman del tour europeo, un ambiente troppo angusto per garantire la pacifica convivenza di varie decine di persone (due) per alcune settimane (due). Scesi dal fatale pullman i membri del complessino hanno deciso trionfanti di non rivedersi mai più, proprio come accade ai migliori amici dopo una vacanza in barca”.

Difficile affidare il 100% della credibilità alle parole dei nostri, data la perenne ironia e il pungente sarcasmo su cui da sempre gli Elii hanno in gran parte fondato la musica e la carriera e che soprattutto ha già fatto fare alla band più di un annuncio similare, rivelatosi poi falso. Certo, dopo l'addio di Rocco Tanica oramai un anno fa, i fan di sicuro sono in allerta, ma non troppo, anche se, per stare tranquilli, Roma regala comunque il suo sold – out a Elio e soci, riservando loro un'accoglienza ed un calore trasversali.

Ore 21.30 spaccate, il presunto ultimo concerto capitolino degli Elio e Le Storie Tese ha inizio. Il repertorio è quello che ha riscritto un'enorme parte del pop – rock cantautorale italiano, si va dalle più recenti “Parco Sempione” e “Fossi Figo”, fino alle storiche ed emblematiche “Il vitello dai piedi di balsa” e “La terra dei cachi”, che vale agli EelST il Premio della Critica al Festival di Sanremo nel lontano 1996, fino all'emozionante chiusura affidata a “Tapparella”, coadiuvata da una trionfante “Nessun dorma” in dirittura finale sulla quale gli Elii si inchinano davanti al pubblico romano, visibilmente emozionati da loro e con loro, visto che, indipendentemente dal drammatico annuncio, si parla comunque di una band transgenerazionale, che anche stasera vede al suo cospetto i fedelissimi, quelli presenti dagli albori, e quindi oramai molto più che adulti, che apprezzano l'ineccepibile bravura tecnica di Elio e compagni, fino agli adolescenti e ai piccolissimi, a cui non compete cogliere i dettagli tecnici e stilistici di un gruppo di fuoriclasse ma che sono comunque trascinati ed ipnotizzati dai motivetti solo apparentemente semplici e banali, in realtà geniali e totalizzanti.

La forza degli Elio e le Storie Tese per l'appunto è quella di prendersi poco sul serio prendendosi sul serio in maniera sistematica e puntuale, sfoggiando la pazzesca vocalità di Elio cooperata dall'inenarrabile talento di tutti i musicisti che negli anni hanno militato nella band, dalle colonne Faso, Cesareo e Tanica passando per Meyer, Jantoman e tanti altri fino all'esplosivo “membro non ufficiale” Mangoni, arrivando infine alla superba voce di Paola Folli, che da quasi una decade segue gli Elio e le Storie Tese nei live.

Uno degli innumerevoli pregi e meriti che vanno ascritti a questo gruppo rivoluzionario è quello di aver comunicato in un linguaggio universale e universalmente geniale dando conformità ad una geolocalizzazione ben precisa, quella nordica ed in particolare milanese, tramite l'uso di slang, dialetto, espressioni dialettali e descrizioni di luoghi fisici e luoghi comuni geograficamente ben contestualizzati in modo pungentemente puntuale, mantenendo però al tempo stesso l'estrema globalità comunicativa che attraverso testi sapientemente satirici, blasfemi, irriverenti, dannatamente intelligenti, tramite citazionismi e ribaltamenti, è arrivata al cuore e all'intelligenza di tutti: a prescindere dai palati musicali infatti, non vi è dubbio alcuno che gli Elio e le Storie Tese abbiano scritto oltre tre decadi di pagine di storia del pop, e non solo, tramite uno stile solo in apparenza fruibile e popolare, sicuramente proprio e sui generis, che nasconde, e neanche troppo, un lavoro assiduo, attento, preciso, estremamente complicato e fuori dall'ordinario, di continua ricerca, psicopatico e geniale, che con talento e acume Elio e i suoi hanno trasformato in uno spettacolo dal vivo magnifico per occhi e orecchie, nelle cui affermazioni un italiano su due si riconosce e amorevolmente si ridicolizza.

Il pubblico di Roma apprezza e non poco, dimenandosi con energia in alcuni momenti e rimanendo in contemplazione durante altri, il tutto con un livello di emozione ed estasi degni del genio che gli Elio e le Storie Tese hanno regalato al cantautorato italiano nel corso degli anni.

L'ultimo concerto in assoluto degli Elio e Le Storie Tese si terrà al Mediolanum Forum di Milano il 19 dicembre 2017.