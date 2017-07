Red Hot Chili Peppers al Postepay Spund Rock in Roma: come andre e come tornare dal concerto, cosa si può o non si può portare...tutte le info per vivere al meglio il loro attesissimo live.

di Redazione - 18 Luglio 2017

Tutte le info per il concerto dei RED HOT CHILI PEPPERS al Postepay Sound Rock In Roma

Giovedì 20 luglio arriveranno i Red Hot Chili Peppers al Postepay Sound Rock in Roma. Il concerto è sold out ormai da tempo e visto che sarete in molti a dover raggiungere l'Ippodromo delle Capannelle, ecco tutte le informazioni utili da sapere per vivere al meglio l'attesissimo live.

Per consentire il regolare svolgimento dei controlli di sicurezza all'ingresso, l'organizzazione consiglia di raggiungere l'area del concerto un largo anticipo.

Apertura cancelli: ore 12:30

Inizio concerto KNOWER: ore 20:00

Inizio concerto RED HOT CHILI PEPPERS: ore 21:30

APERTURA CASSE: Il giorno del concerto le casse situate in via Appia Nuova 1245 (Gate A) saranno aperte dalle 10:00 alle 22:00 (per il ritiro dei biglietti fansclub (songkick)) mentre per gli accrediti le casse apriranno dalle 12:30.

L'INGRESSO ALL'AREA DEL CONCERTO è da via Appia Nuova 1245. Sarà possibile accedervi dai seguenti Gate: A (posto unico + inner pit + stamp@casa); B (posto unico + inner pit); C (posto unico + inner pit); D (posto unico + inner pit + diversamente abili); E (posto unico + inner pit).

La matrice del biglietto dovrà essere conservata per tutta la durata del concerto.

N.B.: I possessori del biglietto Stamp@Casa dovranno obbligatoriamente accedere dall'ingresso A. Non sarà possibile stampare i biglietti acquistati con tale opzione presso la venue.

FOOD&DRINK: Per il concerto dei Red Hot Chili Peppers il pagamento di food & drink sarà previsto esclusivamente attraverso contanti, carta di credito e bancomat e non con i token come avviene per tutti i live del Festival.

RED HOT CHILI PEPPERS al Postepay Sound Rock In Roma @IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

COME ARRIVARE E COME TORNARE: parcheggi, treni speciali, navetta, car2go, zigzagsharing e autobus...

PARCHEGGI: Il Postepay Sound Rock in Roma si svolge all'Ippodromo delle Capannelle (in via Appia Nuova 1245): in occasione dell'evento dei RHCP sarà possibile parcheggiare nelle seguenti aree - P1: Chi usufruirà del P1, all'uscita potrà proseguire su via delle Capannelle in direzione G.R.A. – Via Tuscolana; - P2: Chi usufruirà del P1, all'uscita potrà proseguire su via delle Capannelle in direzione G.R.A. – Via Tuscolana; - P3: Parcheggio riservato ai motorini. Chi usufruirà del P3, all'uscita potrà proseguiresu via delle Capannelle in direzione G.R.A. – Via Tuscolana - P4: Chi usufruirà del P4, all'uscita potrà proseguire su Via Appia Nuova in entrambe le direzioni; - P5: Ingresso da Via Appia Nuova 1257. Chi usufruirà del P5, seguirà un percorso interno all'Ippodromo per accedere/uscire dalla venue, e all'uscita potrà proseguire verso il G.R.A. - P6: Parcheggio sito in Via Appia Nuova 1280. Chi usufruirà del P6 avrà a disposizione una navetta gratuita per accedere/uscire dalla venue, e all'uscita potrà proseguire in direzione G.R.A.; - P7: Parcheggio della Stazione Anagnina. Chi usufruirà del P7 avrà a disposizione una navetta gratuita per accedere/uscire dalla venue, e all'uscita potrà proseguire in tutte le direzioni.

P1, P2, P4: Per agevolare il deflusso del pubblico, l'uscita dai parcheggi indicati sarà consentita solo 60 minuti dopo la fine del concerto.

N.B. I diversamente abili potranno accedere alla venue direttamente dal GATE D, e parcheggiare presso il P4. Ad attenderli ci saranno i nostri volontari pronti ad accompagnarli all'area loro dedicata.

TRENI : Saranno messi a disposizione treni speciali per il ritorno, in partenza dalla Stazione Capannelle situata a 700 mt dalla venue.

Di seguito gli orari:

I treni sono operati da Trenitalia ed il costo del biglietto è di 3€ a persona. I "Biglietti Servizio Pubblico" ed "abbonamento Trenitalia e/o Atac" non sono validi per usufruire di tale servizio.

*I biglietti per il treno di ritorno potranno essere acquistati online (http://bit.ly/TreniPostConcerto), presso la Stazione Capannelle PRIMA DELL'INIZIO DEL CONCERTO, o all'info Point all'interno del villaggio. In fase di acquisto non sarà possibile scegliere l'orario di partenza del treno: una volta arrivati in prossimità della stazione i possessori del biglietto potranno accedere sul primo treno disponibile verso la destinazione prescelta.

Si invitano i possessori del biglietto a recarsi nei pressi della stazione al termine del concerto, così da riempire tutti i convogli e permettere il regolare deflusso dei partecipanti.

Per raggiungere l'Ippodromo delle Capannelle è possibile usufruire del regolare servizio ferroviario FL4, in partenza da Stazione Termini in direzione Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri.

BUS-NAVETTA : In occasione del concerto dei Red Hot Chili Peppers, 'Postepay Sound Rock in Roma' in collaborazione con 'Eventi in Bus' metterà a disposizione dei Bus-Navetta che al termine del concerto riaccompagneranno gli spettatori fino al centro città di Roma. Le fermate di rientro che saranno effettuate sono: San Giovanni (Scala Santa) e Roma Termini. I Bus Navetta partiranno in 2 diversi orari: la prima partenza è indicativamente prevista 30 minuti subito dopo la fine di ogni concerto, mentre la seconda partenza è fissata circa 60 minuti massimo dopo la prima partenza (90 minuti circa dopo la fine del concerto). E' possibile acquistare il biglietto di salita sul Bus Navetta dal seguente link (http://bit.ly/EventiInBusRoma) o direttamente presso gli info point presenti all'interno del villaggio, prima dell'inizio del concerto. Il costo è di 5 euro. Una volta effettuato il pagamento riceverete una mail con un Voucher da presentare all'autista al momento della salita sul Bus e che avrà funzione di biglietto Bus.

CAR2GO E ZIGZAGSHARING : Sono a disposizione, come per ogni concerto al Postepay Sound Rock in Roma, i servizi Car2Go e ZigZagSharing, con apposite isole di sosta situate all'interno dei parcheggi.

AUTOBUS ATAC : Linea notturna N26 (Largo Colli Albani – Cosoleto). Per maggiori info consultare il sito atac.it

RED HOT CHILI PEPPERS al Postepay Sound Rock In Roma: regolamento

NORME DI COMPORTAMENTO: L'ingresso all'interno dell'impianto comporta il rispetto del presente regolamento:

- il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l'ingresso e la permanenza nell'impianto;

- il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale di controllo e, comunque, conservato fino all'uscita dell'impianto;

- a tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all'entrata dell'impianto effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze di Polizia anche con l'utilizzo di apparati metal detector;

ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E' VIETATO

Introdurre VALIGIE, TROLLEY, BORSE e ZAINI più grandi di 10lt;

Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc...);

Introdurre TROMBETTE DA STADIO;

Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIFIZI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da PUNTA o TAGLIO;

Introdurre CATENE;

Introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;

Accedere e trattenersi in evidente stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

Introdurre o vendere all'interno dell'impianto bevande contenute in LATTINE, BOTTIGLIE DI VETRO, BORRACCE DI METALLO o BOTTIGLIE DI PLASTICA più grandi di 0,5 lt (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5lt senza tappo)

Introdurre ANIMALI DI QUALSIASI GENERE E TAGLIA;

Introdurre BASTONI PER SELFIE E TREPPIEDI;

Introdurre OMBRELLI ed ASTE;

Introdurre PENNE e PUNTATORI LASER;

Introdurre DRONI e AEROPLANI TELECOMANDATI;

Introdurre APPARECCHIATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO;

Introdurre MACCHINE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI E SEMIPROFESSIONALI;

Introdurre VIDEOCAMERE, GOPRO, IPAD e TABLET;

Introdurre BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD;

Introdurre TENDE e SACCHI A PELO;

Introdurre POWER BANK e qualsiasi tipo di CARICATORE PORTATILE

Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE