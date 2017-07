The XX incantano il Postepay Sound Rock in Roma con un sound che accarezza e coinvolge

Unica data italiana per The XX quella del Postepay Sound Rock in Roma 2017; un'ora e mezza di intenso live concluso dalla dolcissima 'Angels'. Ecc la nostra recensione.

di Tonino Merolli - 11 Luglio 2017

Indubbiamente il loro premiatissimo ed omonimo album d’esordio rimane una pietra miliare nella storia del moderno indie rock ma, ad onor del vero, The XX hanno preferito non adagiarsi sugli allori e continuare un cammino che li ha portati ad abbracciare e sperimentare nuovi suoni.

Uno dei fattori scatenanti è stato, indubbiamente, il successo registrato dalla prima prova discografica solitaria di Jamie Smith (in arte Jamie XX), dj e percussionista della band inglese, che ha spinto The XX ad inserire elementi musicali (di stampo elettronico e maggiormente vicini a funk, soul, hip-hop, r & b e alla dance di qualità) nel loro più recente repertorio.

Ed è proprio su questi suoni, mixati con il classico sound electro new wave/romantico della formazione britannica, che si è basata la loro esibizione al Postepay Sound Rock in Roma (unica di questo tour in Italia, dopo l’annullamento della data programmata a Firenze e preceduta dal live di Giungla, nome d’arte della rocker nostrana Emanuela Drei). E, se alcuni recenti brani avevano lasciato, in parte, perplessi paragonandoli a quelli (decisamente più ispirati) composti agli esordi, dal vivo questa sensazione lascia presto spazio al fascino di sonorità che conquistano sempre e risultano, addirittura, più varie e coinvolgenti rispetto al passato.

Naturalmente, anche l’ottima scenografia (dominata da un gioco di enormi specchi rotanti, fumi, luci laser e stroboscopiche) ha il suo peso nella riuscita di un live che mette in mostra soprattutto le indubbie doti di Romy Madley Croft (originale chitarrista d’ispirazione new wave e valida interprete vocale, sulla scia di grandi personaggi come Tracey Thorn degli Everything But The Girl), Oliver Sim (bassista ed altra voce fondamentale nell’economia della band) e quelle del già citato Jamie XX (forse l’elemento più scenico, in grado di esaltarsi durante l’esecuzione di “Loud Places”, cover di un suo pezzo solista). Il resto del repertorio è, naturalmente, basato soprattutto sui pezzi del nuovo album “I See You”, con il secondo singolo uscito, “I Say Something Loving”, che segue immediatamente l’esecuzione delle classiche “Intro” e “Crystalised” che aprono alla grande il concerto. Piuttosto trascurato il secondo lavoro “Coexist”, vicino alla parte più soft delle sonorità iniziali, ma non completamente riuscito come il primo album che ancora contraddistingue buona parte della scaletta (e per chi li ha conosciuti ed amati sin d’allora si tratta davvero di un’ottima scelta).

Finale, dopo circa un’ora e mezzo di live intenso, con la dolcissima “Angels”, cantata in coro dal pubblico e da una Romy commossa insieme alla band che, pur non concedendo bis, si dimostrata estremamente grata al suo, non numerosissimo (nell’occasione), ma decisamente affezionato pubblico.