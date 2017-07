I Kasabian al Postepay Sound Rock in Roma conquistano il pubblico con un live efficace, preciso e potente. Ecco la nostra recensione.

di Tonino Merolli - 22 Luglio 2017

Roma e Leicester unite sotto il segno dei Kasabian

Oramai c’è un fil rouge che unisce queste due città, così diverse ma accomunate da passioni che non conoscono frontiere di sorta. Come il romano, ex allenatore della compagine capitolina di calcio, è stato capace di vincere con il Leicester il massimo campionato inglese, così i Kasabian (band simbolo della città britannica) sono riusciti a conquistare il pubblico romano ed anche i molti inglesi presenti.

Risultato ottenuto con un live efficace, preciso e potente ed anche rendendo onore al protagonista di questo fantastico evento sportivo con un incitamento sulle ali del famosissimo brano di Modugno, “Nel blu dipinto di blu”. Ma non solo questo è l’omaggio dei musicisti britannici al nostro paese, visto che il concerto viene introdotto alla grande dall’aria “Nessun Dorma” di Puccini, nell’interpretazione dell’immortale Luciano Pavarotti. Un’apertura classica seguita dal pulsare di un enorme cuore che scandisce il ritmo in attesa che la band intoni, da par suo, “Il Ray (The King)", primo brano in scaletta e apertura del recente album “For Crying Out Loud”.

Un lavoro che aveva lasciato, forse, qualche perplessità fugata, comunque, dalla fantastica esibizione dal vivo che ci regala una band davvero favolosa, al massimo delle sue potenzialità sonore e assolutamente carica e motivata. Il tutto corroborato da un front man d’eccezione come Tom Meighan e dal sodale Sergio Pizzorno (di chiare origini italiane), forse vera mente del gruppo. Si continua con “Underdog” e siamo già in un uno dei momenti chiave perché il brano è tratto da “West Ryder Pauper Lunatic Asylum”, uno dei loro lavori più interessanti e premiati. Tocca poi a “Eez Eh” dal loro disco più elettronico, “48:13”, che termina con una fantastica coda costituita dalla cover di “Around the World” dei Daft Punk. Il live è davvero efficace e divertente, grazie anche ad un impianto luci di tutto rispetto, assolutamente non pacchiano, con potentissimi led che si rivolgono in aria e sul pubblico mentre Tom Meighan, in tunica bianca arricchita da diverse spillette, coinvolge e regala scampoli di grande classe con le sue, indubbie, qualità vocali.

“Days Are Forgotten”, uno dei primi grandi singoli dei Kasabian, scatena la folla in un coro generale, mentre “You’re in Love With a Psycho”, è il nuovo brano tanto atteso che stende definitivamente i presenti, insieme alle immancabili “Club Foot” e “Re-Wired”. Quello che sorprende è, comunque, la perfetta resa dal vivo che rende tutto interessante e coinvolgente, compreso il punk rock beat “Bless This Acid House” (tratto dall’ultimo lavoro). Si finisce con la fantastica “L.S.F.” dopo aver viaggiato al ritmo di mille spezie sonore (compresa psichedelia e sapori morriconiani).

Ma uno dei più bei concerti di questa edizione del Postepay Rock in Roma non può finire così e i Kasabian, richiamati a gran voce dal pubblico, regalano altri quattro brani, compresa una fantastica ed acustica versione di “Goodbye Kiss”.