Ms Lauryn Hill, 'sacerdotessa' della black music, incanta al Postepay Sound Rock in Roma 2017

Lauryn Hill una delle 'sacerdotesse' indiscusse della black music, incanta il pubblico del Postepay Sound Rock in Roma 2017, con un concerto intenso e intimo. la nostra recensione.

di Francesca Amodio - 10 Luglio 2017

Dopo i successi dei live di Damian Marley, Daniele Silvestri, Samuel, Brunori SAS, Alter Bridge, Mannarino e J-Ax & Fedez, quasi tutti sold – out, e che testimoniano l’oramai conclamata eterogeneità del cartellone musicale dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma, stasera il Postepay Sound Rock In Roma 2017 ha ospitato uno dei concerti più attesi della stagione, quello di Ms. Lauryn Hill.

Nata in New Jersey quarantadue anni fa, è una delle icone mondiali del rap, dell’R&B e del soul, nonché dell’hip – hop, genere che naturalmente la sua illustre esperienza nei Fugees ha contribuito a sdoganare in tutto il mondo, con uno dei singoli più trasmessi di sempre, la celebre “Killing me softly”, cover della cantante e pianista statunitense Roberta Flack, che fa vendere al secondo album dei Fugees, “The Score”, ben diciotto milioni di copie in tutto il mondo.

Una vita privata travagliata tanto quella musicale, quella di Lauryn, costellata di un’enorme altalena di alti e bassi: alla fine dei Fugees, scioltisi nel ’97, corrisponde, un anno dopo, il successo internazionale del suo primo ed unico album solista, “The Miseducation of Lauryn Hill”, interamente scritto, arrangiato e prodotto dalla Hill stessa e che vede ospiti alcuni tra i maggiori nomi della scena musicale mondiale, da Carlos Santana a Mary J. Blige, passando per John Legend e D’Angelo.

Nonostante il ritiro dall’ambiente musicale annunciato all’epoca dopo l’uscita dell’album, Lauryn Hill, reduce dal concerto di ieri al Summer Festival di Lucca, anche lì animatamente acclamata, è in forma smagliante anche in questa calda serata capitolina, in cui ripropone il suo grande successo solista – che le fa ottenere ben cinque Grammy Awards e che la blasonata rivista musicale Rolling Stone inserisce nella lista dei 500 album migliori di tutti i tempi – alternandolo ai pezzi storici dei Fugees, dall’immancabile “Killing me softly” a “How many mics”, “Fu – Gee- La”, “Ready or not”, fino alle meravigliose cover di “Can’t take my eyes off of you” e “Feeling Good” con una straordinaria energia, mirabolante presenza scenica ed incredibile carisma, accolta da un pubblico letteralmente ipnotizzato dalla prima fino all’ultima nota.

Con una bellezza ancora prorompente ed una grazia mista all’esplosività del suo talento, della sua inconfondibile voce e all’impressionante flow, i pezzi della Hill - particolarmente evocativi anche perché largamente autobiografici, come la splendida “To Zion”, dedicata al primogenito Zion David, oggi ventenne, primo dei cinque figli avuti dalla tormentata storia d’amore con Rohan Marley, figlio di Bob - sono un concentrato ben studiato di hip – hop, reggae, rap, folk e soul, appositamente riarrangiati per una band sublime di ben undici elementi, il tutto coadiuvato dalla meravigliosa, potente ed estremamente versatile e camaleontica voce della Hill.

Da sempre in prima linea su temi quali razzismo e libertà, largamente dibattuti lungo tutta la produzione musicale di Lauryn Hill, quello che l’artista di East Orange regala al pubblico capitolino è uno spettacolo intenso e intimo, profondamente incentrato sull’unica vera protagonista della serata, la musica, che grazie all’immenso talento e alla fortissima dote comunicativa della Hill, stasera arriva forte e chiara alle orecchie di un pubblico estremamente attento e rapito da quelle magiche note.

Non si può far altro che attendere e sperare davvero nelle evoluzioni future di quest’artista illuminata e pura, fra le sacerdotesse indiscusse della black music, che senza ombra di dubbio avrebbe ancora molto con cui stupire e sorprendere.