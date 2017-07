Marilyn Manson, senza compromessi, stupisce ed affascina il pubblico del Rock in Roma

Marilyn Manson al Postepay Sound Rock in Roma: un live capace di metter in luce tutte le sfaccettature di un artista, controverso quanto si vuole, ma in grado di mostrare sinceramente ogni suo aspetto positivo e negativo, compresa l’iconoclasta ironia che gli fa mutare il titolo di un suo brano.

di Tonino Merolli - 26 Luglio 2017

Brian Hugh Warner (in arte Marilyn Manson) non è un personaggio comodo, o disponibile a facile compromessi. Lo dimostra il suo intenso percorso artistico che lo ha portato, spesso, a duri scontri con ambienti perbenisti o religiosi per i suoi atteggiamenti provocatori, ai limiti dell’oltraggio. Anche le recenti prese di posizione giunte da Verona in reazione all’annunciato sold out del suo prossimo live in quella città, non fanno che accrescere la forza d’urto di una campagna d’odio che, in realtà, risulta ben poco giustificata. Manson, da navigato uomo di spettacolo, continua, comunque, diritto per la sua strada che, in realtà, sembra aver trovato nuovo vigore proprio in questi ultimi tempi.

E così, il suo live romano al Postepay Sound Rock in Roma, riesce a coinvolgere un buon numero di fan desiderosi di toccare con mano quella che, nonostante tutto, può considerarsi un’icona rock a tutti gli effetti. Il cantautore dell’Ohio, conscio del suo ruolo, si fa attendere sul palco e introduce il live attraverso la voce di un altro artista maledetto come Jim Morrison che interpreta, naturalmente, un brano come “The End”, perfettamente in sintonia con le sue tematiche.

Calato improvvisamente un telo che nasconde il palco, Manson appare al pubblico nelle sua inquietante e consueta veste, meno truccato del solito e con qualche chilo di troppo addosso. L’energia, comunque, c’è tutta ed anche la voglia di far conoscere al pubblico alcuni brani che faranno parte del suo nuovo album, come “Revelation # 12 con il quale il live ha inizio. E si capisce subito che, in buona parte, sarà uno show improntato su sonorità aggressive, come ai vecchi tempi, visto che anche il nuovo repertorio in preparazione è ispirato da album rumorosi come l’intramontabile “Antichrist Superstar”. Il tutto supportato da una band (fra heavy, industrial e dark new wave) che va come un treno, guidata dalle chitarre taglienti ed espressive di Paul Wiley e Tyler Bates, capace anche di far viaggiare le menti dei presenti con un assolo psichedelico prima di introdurre l’attesa cover degli Eurythymics, “Sweet Dream” (intonata da Manson in precario equilibrio su un paio di trampoli).

Un momento topico del live preceduto, però, da uno dei tanti momenti di pausa (giustificato in questo caso) che, evidentemente, servono a far rifiatare Manson, perfetto quasi sempre, ma in debito d’ossigeno verso la fine del concerto. Fatto che, comunque, non compromette assolutamente la validità di un live capace di metter in luce tutte le sfaccettature di un artista, controverso quanto si vuole, ma in grado di mostrare sinceramente ogni suo aspetto positivo e negativo, compresa l’iconoclasta ironia che gli fa mutare il titolo di un suo brano (“The Dope Show”) in “The Pope Show”.