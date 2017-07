Mannarino e Roma: una storia d’amore infinita in scena al Postepay Sound Rock in Roma il 6/7/17

Data capitolina per Mannarino al Postepay Sound Rock in Roma il 6 lugli, che ha visto la presenza massiccia di fan che, nonostante lo sciopero dei mezzi, hanno raggiunto l’Ippodromo delle Capannelle, decisi ad elargire affetto ad un artista percepito vicino come pochi altri. La nostra recensione.

di Tonino Merolli - 07 Luglio 2017

Ogni volta che Mannarino decide di esibirsi live nella sua città si può essere certi che si tratterà di un evento dai grandi numeri, per quanto riguarda l’affluenza di spettatori. Ed, in effetti, la data capitolina del Postepay Sound Rock in Roma del 6 luglio ha visto la presenza massiccia di fan del cantautore romano che, nonostante lo sciopero dei mezzi, hanno raggiunto (a fatica) l’Ippodromo delle Capannelle, decisi ad elargire affetto ad un artista percepito vicino come pochi altri e a cantare in coro i testi di canzoni che fanno parte di un repertorio oramai assimilato e pienamente amato.

Questo volevano e questo hanno ottenuto in una serata dove è andato in scena l’evento “Roma-Rio”, pensato dal cantautore romano nell’ambito dell’”Apriti Cielo Tour Estate 2017”. Il live è stato aperto presto da tre ospiti (Lavinia Mancusi, l’Orchestraccia e Rogê), quando ancora buona parte del pubblico doveva raggiungere il luogo del concerto, coadiuvati dalle scuole di samba romane mescolate tra le persone. Ma il clou della serata è, naturalmente, l’esibizione di Mannarino che arriva sul palco quando tutti i presenti sono già caldi, accompagnato da un’ampia ed efficientissima band che promette faville e della quale fa parte il percussionista brasiliano Mauro Refosco, conosciuto per la collaborazioni con Red Hot Chili Peppers, David Byrne, Brian Eno e per essere membro del super gruppo Atoms for Peace.

Insieme a lui, alla batteria, Puccio Panettieri, già con importanti artisti italiani e, alle chitarre, Alessandro Chimienti, in questa occasione anche al guitalele, banjio, chitarra portoghese e ronroco. Sempre alle chitarre Giovanni Risitano e alla chitarra classica, cavaquinho e sitar Paolo Ceccarelli. Al basso e contrabbasso un altro elemento storico della band, Niccolò Pagani, alle tastiere e alla fisarmonica Mauro Menegazzi, ai fiati Renato Vecchio e Antonino Vitali che suonano anche flauti indiani, shalumeau e duduk armeno. Al violino, infine, Lavinia Mancusi che insieme a Simona Sciacca, si occupa dei cori.

E con una formazione impostata in questa maniera il sound, immediato e coinvolgente ma di ottima fattura, non può che orientarsi verso la world music più trascinante, venata di rock ed elettronica. Così il concerto, inizialmente più raccolto, con brani tratti dall’ultimo lavoro “Roma”, “Apriti Cielo” o “La Frontiera”, sale di tono e diventa più trascinante e ritmato nella parte centrale quando si diffondono le note di “Gli Animali”, “Arca di Noè” o “Quando L’Amore se ne va”. E così si continua, in una sorta di rito collettivo che non tralascia, però, una giusta predisposizione riflessiva, anche quando si danza sui ritmi sostenuti della taranta ”Scetate Vajò”. Spazio, poi, in chiusura anche al folk e alla canzone popolare romana con alcuni “classici” del repertorio, “Me so ‘mbriacato” “Bar della rabbia”, “Maddalena” e “Mary Lou”, anime e cuori uniti in un coro catartico e liberatorio.