Il codice della bellezza tour di Samuel fa tappa al Postepay Sound Rock in Roma. Recensione

Samuel, storico frontman dei Subsonica, arriva sul palco del Postepay Sound Rock in Roma con il suo 'Il codice della bellezza tour', che segna il suo esordio solista.

di Francesca Amodio - 28 Giugno 2017

Quarta tappa, quella romana, de “Il codice della bellezza tour”, che prende il nome dall’omonimo esordio solista di Samuel, storico frontman dei torinesi Subsonica, che dopo i successi raccolti nel doppio sold out all’Hiroshima Mon Amour della sua Torino e all’Alcatraz di Milano, trova all’Ippodromo delle Capannelle di Roma un’accoglienza altrettanto calorosa nel pubblico capitolino.

Tanta l’attesa e la curiosità al Postepay Sound Rock In Roma per il live di Samuel, una delle voci più interessanti e particolari che abbiamo in Italia, simbolo del rock elettronico della nostra penisola, che ha donato connotati ben precisi al genere in questione rendendo il sound dei Subsonica tipicamente inconfondibile e assolutamente caratteristico. Dal febbraio del 2017, ossia dall’uscita del suo disco “Il codice della bellezza” (Columbia Records), Samuel balla da solo, e, come dimostra anche stasera in quel della Capitale, lo fa anche molto bene. Ne avevamo avuto un assaggio nelle ottime performance dell’ultimo Festival di Sanremo e del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma, dove Samuel infatti aveva già ampiamente dimostrato di aver realizzato un disco perfettamente all’altezza dell’illustre e precedente bagaglio musicale, pesante e importante, non facile da eguagliare, e soprattutto di essere rimasto un grande animale da palcoscenico.

Nonostante la struttura pressoché minimale del live, che vede Samuel alternarsi tra piano, chitarra acustica e ukulele, Ale Bavo alle tastiere e Tozzo alla batteria, il tutto impreziosito da splendidi visual retrostanti, l’energia di Samuel arriva forte e chiara, regalando uno spettacolo musicale sobrio, calibrato, senza sbavature, lacune o esagerazioni.

“Il codice della bellezza”, stasera presentato al pubblico romano per intero, è un disco maturo, consapevole, è «un momento di libertà che mi sono preso», dice Samuel, ma a quel momento, verrebbe da dire, si vede proprio che il quarantacinquenne, oramai fra i simboli musicali per eccellenza della sua Torino, ha dedicato anima e corpo.

La caratteristica di Samuel infatti – che tra l’altro dimostra un miglioramento di estensione e capacità vocale non indifferente – è sempre stata quella di attribuire tanta importanza alla parte testuale della sua musica quanto a quella compositiva, sfornando dischi in cui la bellezza delle parole, mai lasciata al caso, poeticamente si mescolava con il sound elettronico innovativo, travolgente, alternativo, curioso, sperimentale, assolutamente sui generis, che da sempre ha contraddistinto i Subsonica, dei quali Samuel mantiene naturalmente una certa dose di retaggio ma dai quali in maniera altrettanto riuscita si distacca, per intraprendere un percorso in solitaria a cavallo fra pop, rock e sintetizzatori anni ottanta che amabilmente gli fanno superare la prova – di certo non facile – di un percorso solista. Piacevolmente intensa la reinterpretazione, immancabile, certo, di brani come “Dentro i miei vuoti”, splendida in piano e voce, “Lasciati”, “Dormi” e “Momenti di noia”, intervallate da “Costa poco” e “Un grande sole”, brani che Samuel ha scritto rispettivamente per Stylophonic e Giuliano Palma, e dall’interessante versione de “Ho difeso il mio amore” dei Nomadi, già presentata al Festival Di Sanremo nella serata dedicata alle cover, a cui la robotica voce si Samuel aggiunge un bel quid, per poi affidare la chiusura del concerto alla title – track, “Il codice della bellezza”.

Cammino in solitaria insomma che Samuel supera a pieni voti, e di cui a questo punto si aspettano le future evoluzioni e i successivi sviluppi di una personalità sempre originale e autentica.